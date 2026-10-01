Artur Jorge projeta 2027 do Cruzeiro: "Brigar por títulos"

Com contrato até o fim de 2030, o técnico Artur Jorge projeta a temporada seguinte do Cruzeiro. Na avaliação do treinador, a equipe entende que a obrigação é se estruturar para se aproximar da conquista de títulos.

– Título é muito difícil, faltam 10 jogos, são muitos pontos. Eu vou usar aquilo que é minha convicção. Em primeiro lugar, temos que entender que no Brasil há seis ou sete candidatos ao título em todo início de Brasileirão. São muitas equipes com potencial. Temos obrigação de corresponder às exigências da grandeza do Cruzeiro. Temos que fazer o melhor para ficarmos próximos de vencer – projetou o técnico em entrevista ao Charla Podcast.

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– Estamos criando condições para ter um Cruzeiro cada vez mais próximo, que possa disputar títulos. Esse quarto ou quinto lugar é um resultado importante para nós em termos de campeonato. Mas nossa obrigação é dar o melhor para termos um elenco capaz, compreende, estruturado, organizado, apto a criar condições para que os títulos fiquem mais próximos. O futebol é complexo, tem muitos contextos e obstáculos. Temos que assumir isso para chegar o mais longe possível – comentou Artur Jorge sobre a próxima temporada do Cruzeiro.

Artur Jorge avalia desafio do Cruzeiro para alcançar Palmeiras e Flamengo

Técnico do Cruzeiro, Artur Jorge explicou nesta quarta-feira (30) os impactos da renovação de seu contrato até o fim de 2030. Para o treinador, além do elenco, é importante que o clube evolua em organização para atingir o nível de Flamengo e Palmeiras.

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– É um tremendo voto de confiança e aumenta minha responsabilidade. O Flamengo e o Palmeiras estão à frente, não só em elenco. O elenco, claro, é o melhor do Brasil. Mas destaco a forma de organização, estruturalmente, como estão montados. Como vivem seu dia a dia. Esse é o grande desafio no Cruzeiro, temos etapas para superar e alcançá-los. A renovação até 2030 tem como princípio exatamente isso. Não é normal que depois de duas semanas se proponha uma renovação de três anos. Creio que há o reconhecimento por parte da diretoria de que havia uma grande disponibilidade minha e da comissão, comprometidos com o projeto. A partir daqui, deixamos de ser uma comissão técnica de um ou dois anos e temos responsabilidade para montar um projeto para o Cruzeiro – comentou o treinador em entrevista ao Charla Podcast.

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– As coisas precisam de tempo. Vemos o Bahia evoluindo e competindo longe do que querem alcançar. Todos querem ser campeões, mas 19 não serão. Esta renovação me dá responsabilidade, um voto de confiança, demonstra minha dedicação e empenho. Buscamos esse impacto também. Tínhamos um elenco e um treinador bons, mas não estava funcionando. Só não aconteceu. Tivemos um impacto direto no resultado e isso ajuda a validar o trabalho. Isso nos ajuda na visão 360 do clube. Quando renovamos, apresentamos um projeto para os próximos anos. Temos que gerir expectativas e moldar isso para tirar o máximo proveito. Temos 50% do elenco com menos de 23 anos. Os jogadores da base que lançamos. Temos atletas que atuam com 17 anos na equipe profissional. Tudo isso é um caminho a percorrer. Fizemos em uma volta inteira 38 pontos, fui campeão quando fiz 40. É resultado, importante termos ambição de mais, mas com a capacidade de entender que há um trabalho sendo feito e que precisa de atenção, esperança e apoio conjunto para fazer um Cruzeiro maior – comentou o técnico.