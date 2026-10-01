Argentinos recém-chegados ao Vasco se destacam, e amizade fora de campo facilita adaptação
Sosa, Colidio e Lescano rapidamente ganharam espaço
Nesta janela de transferências, o Vasco encontrou três argentinos que estão se mostrando peças para a evolução da equipe na temporada. Santiago Sosa, Facundo Colidio e Alan Lescano chegaram ao clube no mês de agosto e, além da contribuição dentro das quatro linhas, também construíram rapidamente uma relação de amizade do lado de fora.
Colidio foi o primeiro dos três a desembarcar no Rio de Janeiro. Contratado junto ao River Plate, o atacante vem sendo um dos principais responsáveis pelos números ofensivos do Vasco desde sua estreia. Em oito partidas, participou diretamente de cinco gols, com três gols marcados e duas assistências.
Após uma longa novela com o Racing, Sosa chegou ao Vasco logo depois de Colidio. O volante passou a exercer uma função diferente no sistema de Pedro Emanuel, atuando como líbero entre os zagueiros, como fazia no clube argentino. A adaptação à posição fez do argentino uma peça importante para o funcionamento do sistema defensivo vascaíno.
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Por último, já na reta final da janela, o clube acertou a chegada de Lescano, que estava no Argentinos Juniors. O meia passou a ser utilizado como um terceiro homem no meio-campo e, já no seu primeiro jogo como titular, na goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, já balançou as redes pelo Gigante da Colina.
A chegada de Lescano, porém, teve uma influência importante dos dois compatriotas que já estavam no elenco. Antes de fechar com o Vasco, o meia conversou com Sosa e Colidio para saber mais sobre o clube e o ambiente encontrado pelos jogadores. Segundo Lescano, os dois argentinos tiveram papel importante para que ele se sentisse seguro em relação à transferência.
- Quando surgiu a possibilidade de vir, conversei com eles e perguntei sobre o clube. Falaram muito bem do Vasco, disseram que era um clube muito bonito. As instalações também são muito boas. Era um passo importante para mim vir para o Vasco. A primeira coisa que eles me disseram foi para vir, porque eu encontraria um grande clube.
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Os três argentinos chegaram ao Vasco com destaque no futebol de seu país e encontraram no clube um ambiente favorável para uma adaptação rápida. A relação construída entre eles também ganhou espaço no dia a dia do elenco.
Assim, os argentinos passaram a ter importância não apenas dentro das quatro linhas. Enquanto Sosa se consolidou no sistema defensivo, Colidio ganhou protagonismo no ataque e Lescano busca seu espaço no meio-campo, os três também encontraram uns nos outros uma referência para viver os primeiros passos com a camisa cruz-maltina.
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