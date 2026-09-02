Após a pausa para a Copa do Mundo, o Cruzeiro tinha um caminho otimista desenhado para o restante da temporada de 2026, recuperado no Brasileirão e classificado para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. No entanto, menos de dois meses após o final do Mundial, as chances de título na temporada foram praticamente eliminadas.

Na Libertadores, o time comandado por Artur Jorge caiu frente ao Flamengo. A equipe empatou em 1 a 1 e perdeu por 2 a 1 na casa do adversário. Na Copa do Brasil, passou pela Chapecoense, mas caiu diante do seu maior rival com o mesmo cenário: empate no Gigante da Pampulha e derrota pelo mesmo placar na Arena MRV.

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Com isso, resta ao Cruzeiro apenas o mesmo sonho de 2025: a classificação para a Libertadores. Porém, diferente do que ocorreu com Leonardo Jardim, nesta temporada a vaga direta na competição é considerada uma obrigação.

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Segundo dados da UFMG, a Raposa segue matematicamente viva na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. No entanto, a probabilidade é de apenas 0,86%.

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Cruzeiro vê classificação como obrigação

Em pronunciamento antes da entrevista coletiva de Artur Jorge após a eliminação, o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, fez forte desabafo e citou a classificação para a fase de grupos da Libertadores como obrigação.

– A gente tem obrigação com o nosso torcedor de conseguir a vaga para Libertadores, como nosso objetivo restante de temporada. Aqui a gente não aponta dedo para jogador ou para treinador ou pra ninguém do staff, porque quando perde o Cruzeiro, perdem todos, e quando ganha é todo mundo. Então juntos a gente vai sair dessa situação – pontuou o dirigente.

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Na zona mista, Matheus Pereira também destacou o objetivo, apesar de não tratar como obrigação, como fez Pedro Junio.

– O jogo ficou marcado. Estávamos dominando, óbvio que sofríamos em algum momento. Nosso jogo ficou condicionado por isso. Estou muito chateado, era uma competição que queríamos o título. Temos que levantar a cabeça, entender o que podemos fazer de diferente para não bater na trave novamente. Para que possamos conquistar nossos objetivos. Agora nosso objetivo maior é colocar o Cruzeiro na Libertadores – complementou Matheus Pereira.

Brigar por vaga na Libertadores é pouco para o Cruzeiro em 2026

Na mesma linha, Artur Jorge comentou em entrevista coletiva que resta ao Cruzeiro se empenhar na única competição que permanece em 2026. O português admitiu que a ambição é pequena para o clube.

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– Nós temos obrigação de nos empenhar na competição que nos resta. Nossa exigência nos obriga a pensar dessa forma, não só da torcida, das redes sociais. Nós sabemos que ficar com um campeonato é pouco para nós, mesmo sabendo o que foi feito no campeonato. Hoje temos que lidar com o impacto da derrota e focar no que resta do campeonato. Focar na evolução e naquilo que tem sido os resultados conseguido. Teremos um jogo contra um rival direto, olhar para o que foi feito e o que temos que fazer – analisou Artur Jorge.

Artur Jorge em coletiva na Arena MRV após eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil de 2026(Foto: Eduardo Statuti/lance!)

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