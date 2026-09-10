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Titular do Corinthians é punido e não joga contra o Estudiantes

Raniele pega dois jogos de suspensão e está fora da partida da próxima quarta-feira

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 22:08
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Raniele é punido e não joga contra o Estudiantes, no jogo de volta da Libertadores
Raniele é punido e não joga contra o Estudiantes, no jogo de volta da Libertadores (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

O Corinthians terá um desfalque importante para a partida decisiva contra o Estudiantes, na próxima quarta-feira (16), pelas quartas de final da Libertadores. O volante Raniele foi suspenso por dois jogos pelo Comitê Disciplinar da Conmebol e não poderá atuar no confronto que definirá um dos semifinalistas da competição.

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A punição é referente à expulsão do jogador na partida contra o Rosario Central, pelas oitavas de final. Como Raniele já cumpriu a suspensão automática na última quarta-feira (9), quando o Corinthians enfrentou o Estudiantes no jogo de ida, na Argentina, resta mais uma partida de gancho.

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Segundo a Conmebol, o lance foi enquadrado no artigo 14 do Código Disciplinar, que trata de jogada brusca grave. A entidade considerou que a entrada do volante envolveu força excessiva e colocou em risco a integridade física do adversário. Além da suspensão, Raniele recebeu uma multa de US$ 4 mil.

Raniele é expulso por entrada forte em atleta do Rosario Central
Raniele é expulso por entrada forte em atleta do Rosario Central (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

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Corinthians recebe multas por infrações na Libertadores

A Conmebol também aplicou uma série de punições financeiras ao Corinthians por ocorrências nos jogos contra Rosario Central e Peñarol. Ao todo, as multas destinadas ao clube chegam a US$ 56 mil, cerca de R$ 286 mil na cotação atual. O valor será descontado das premiações que o Timão tem direito a receber na competição.

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Entre as infrações estão o arremesso de objetos e o uso de sinalizadores pela torcida na partida contra o Rosario Central, além de problemas relacionados às entrevistas pós-jogo e à organização do evento.

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O clube também foi multado por danos causados no confronto com o Peñarol, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, e por não fornecer informações sobre o cronograma da viagem.

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O técnico Fernando Diniz também recebeu uma advertência da entidade por atrasar o reinício de uma partida.

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Corinthians x Estudiantes

Corinthians e Estudiantes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (16), em São Paulo, pela partida de volta das quartas de final da Libertadores. No primeiro duelo, realizado na Argentina, as equipes empataram por 1 a 1.

Com o resultado, quem vencer no tempo regulamentar avança à semifinal. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

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