Gonzalo Plata falou publicamente pela primeira vez sobre a negociação frustrada com o Dínamo Moscou, da Rússia, após ser devolvido ao Flamengo. A declaração foi dada em entrevista nesta quinta-feira (10), logo após a vitória do clube carioca por 2 a 0 sobre o Independiente del Valle, pela Libertadores.

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O equatoriano contou que os exames médicos realizados pelo clube russo apontaram uma lesão no joelho, diagnóstico que ele próprio contestou. Plata e o atacante Matheus Martins, do Botafogo, estavam em negociação avançada com o Dínamo Moscou, mas ambos tiveram que retornar aos seus clubes no Brasil após serem reprovados nos exames médicos realizados na Rússia.

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- Foi um dia complicado. Queria que as coisas se resolvessem rápido. A gente não tinha nada certo. Estávamos esperando uma assinatura do contrato. Eu fui para lá esperando uma resposta da parte do Dínamo. Não deu certo, não sei por quê. Falaram que eu tinha lesão no joelho. Coisa que eu nunca tive isso. Nem aqui no Flamengo. Eu joguei. Joguei bem e tranquilo. Eu estou feliz. Minha volta foi boa - celebrou Plata.

Apesar da negociação frustrada, Plata demonstrou satisfação com o retorno ao Flamengo e destacou o acolhimento recebido pelo clube.

- Aqui tenho um carinho de todo mundo. Aqui todo mundo fala comigo para eu me sentir bem. Eu estou muito feliz de voltar. Não tenho palavras para descrever - completou.

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Plata em ação pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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