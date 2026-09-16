Fluminense e Palmeiras voltarão a se enfrentar em um mata-mata depois de 11 anos. Classificado diante da LDU, o Alviverde será o adversário tricolor na semifinal da Libertadores de 2026 e defenderá um retrospecto de duas classificações em dois confrontos eliminatórios entre os clubes.

Os encontros aconteceram em momentos bem diferentes da história. O primeiro foi na semifinal da Taça Brasil de 1960, atual Campeonato Brasileiro. O segundo ocorreu também em uma semifinal, desta vez pela Copa do Brasil de 2015.

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A semifinal da Libertadores, portanto, será apenas o terceiro mata-mata da história entre Fluminense e Palmeiras e o primeiro em uma competição internacional.

Alviverde levou a melhor em 1960

Fluminense e Palmeiras se encontraram pela primeira vez em um confronto eliminatório na Taça Brasil de 1960. O jogo de ida terminou empatado por 0 a 0 no Pacaembu. Na volta, no Maracanã, o Palmeiras venceu por 1 a 0, com gol de Humberto Tozzi nos minutos finais, e garantiu a classificação à decisão. O Alviverde posteriormente derrotou o Fortaleza na final e conquistou o título brasileiro daquela temporada.

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Semifinal de 2015 entre Fluminense e Palmeiras terminou nos pênaltis

O reencontro em mata-mata demorou 55 anos. Fluminense e Palmeiras disputaram uma vaga na final da Copa do Brasil de 2015. No Maracanã, o Tricolor venceu o primeiro jogo por 2 a 1. O Palmeiras devolveu o mesmo placar na partida de volta, em São Paulo, e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Alviverde venceu por 4 a 1 e avançou à final. O clube paulista terminaria aquela edição como campeão da Copa do Brasil.

Fluminense e Palmeiras já se enfrentaram na Libertadores

Apesar de nunca terem disputado um mata-mata continental entre si, Fluminense e Palmeiras já ficaram frente a frente na Libertadores.

Os dois clubes dividiram o grupo da edição de 1971. O Fluminense venceu por 2 a 0 no Pacaembu, com dois gols de Flávio, enquanto o Palmeiras ganhou o duelo no Maracanã por 3 a 1. Naquela época, apenas o primeiro colocado avançava. O Palmeiras terminou na liderança do grupo, com dez pontos, contra oito do Fluminense, e seguiu para a fase seguinte.

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Mais de cinco décadas depois, os clubes voltam a se encontrar na principal competição do continente, agora em confronto direto por uma vaga na final.

Duelo entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Histórico dos mata-matas

Taça Brasil de 1960 – semifinal: Palmeiras classificado

Palmeiras 0 x 0 Fluminense

Fluminense 0 x 1 Palmeiras

Copa do Brasil de 2015 – semifinal: Palmeiras classificado nos pênaltis

Fluminense 2 x 1 Palmeiras

Palmeiras 2 x 1 Fluminense

Pênaltis: Palmeiras 4 x 1 Fluminense

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A semifinal de 2026 dará ao Fluminense a oportunidade de conquistar a primeira classificação sobre o Palmeiras em um mata-mata e manter o aproveitamento de 100% do clube em semifinais de Libertadores.

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