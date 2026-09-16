O Vasco planeja exercer a opção de compra de Robert Renan e ficar com o zagueiro em definitivo. O clube tem até novembro de 2026 para tomar a decisão, e os valores da negociação giram em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador, que pertencem ao Zenit. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Pedrosa e confirmada pelo Lance!.

Aos 22 anos, Robert Renan é considerado internamente um dos líderes do elenco vascaíno. O defensor vem recebendo avaliações positivas tanto pelo desempenho técnico quanto pela postura dentro do grupo. Além disso, o zagueiro aparece entre os jogadores cotados para participar do ciclo da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti.

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Situações de Cuesta e Cuiabano

Apesar da intenção definida em relação a Robert Renan, o Vasco ainda não tomou uma decisão sobre outros dois jogadores que estão no elenco por empréstimo: Carlos Cuesta e Cuiabano.

Carlos Cuesta começou a ganhar espaço recentemente entre os titulares do Vasco. O colombiano, porém, passou a ter a concorrência de Gabriel Pereira, contratado nesta janela por empréstimo com opção de compra, que pode se transformar em obrigação caso determinadas metas sejam alcançadas.

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No início do ano, o Vasco prorrogou o empréstimo de Cuesta por 1,5 milhão de euros. O clube tem até o fim de 2026 para definir se irá adquirir o zagueiro em definitivo. Por enquanto, a diretoria mantém a avaliação em aberto.

Carlos Cuesta comemora gol marcado em Olimpia x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O cenário de Cuiabano é diferente. A parte técnica do lateral agrada à diretoria vascaína, mas a sequência de problemas físicos enfrentados pelo jogador pesa na análise sobre uma eventual contratação definitiva. Ao longo de 2026, Cuiabano sofreu pequenos problemas físicos, principalmente musculares, que o fizeram perder diversas partidas.

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Cuiabano em ação pelo Vasco (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

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