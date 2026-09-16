A confusão generalizada após Platense x Fluminense pode render consequências disciplinares ao clube argentino. Torcedores invadiram o gramado do Estádio Ciudad de Vicente López depois da eliminação na Libertadores, objetos foram arremessados em direção ao setor visitante e o zagueiro Freytes levou um soco durante o tumulto.

O Código Disciplinar da Conmebol de 2026 determina que o clube mandante é responsável por garantir a ordem no estádio e em suas imediações antes, durante e depois da partida. A regra também estabelece que cabe ao anfitrião garantir a segurança dos jogadores e integrantes da delegação visitante.

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O regulamento cita expressamente como comportamentos passíveis de punição a invasão ou tentativa de invasão do campo, arremesso de objetos e casos de agressão coletiva, briga ou tumulto. Os três pontos aparecem entre as situações que podem gerar sanções aos clubes pelo comportamento de seus torcedores.

Por enquanto, a Conmebol ainda não anunciou uma punição ao Platense pelo episódio.

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Torcedores do Platense invadiram o gramado após eliminação na Libertadores para o Fluminense (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Quais punições o Platense pode sofrer pela confusão após queda para o Fluminense?

O Código Disciplinar dá à Conmebol uma gama ampla de possibilidades. Entre as medidas aplicáveis aos clubes estão multas, fechamento parcial do estádio, partidas com portões fechados, proibição de atuar em determinado estádio, jogos em campo neutro e restrições à presença de torcedores. Mais de uma punição pode ser aplicada para a mesma infração.

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A Comissão Disciplinar considera a gravidade dos fatos, os relatórios dos oficiais da partida, eventuais antecedentes e outras circunstâncias antes de estabelecer a pena. O Regulamento de Segurança de 2026 também proíbe expressamente torcedores de invadir o campo, lançar objetos e agredir ou tentar agredir integrantes das delegações.

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No caso ocorrido após a partida contra o Fluminense, a confusão começou depois do apito final. Guga relatou que uma discussão teve início após ele posar para uma fotografia comemorando a classificação. Na sequência, torcedores do Platense entraram no gramado, houve tumulto próximo ao setor destinado aos brasileiros e uma tentativa de retirar uma bandeira da torcida tricolor.

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Freytes foi atingido por um soco. A informação obtida pelo Lance! é que nenhum outro integrante da delegação do Fluminense ficou ferido.

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Histórico mostra possibilidade de punições pesadas

Casos mais graves registrados recentemente mostram que a Conmebol pode combinar multa e perda de público.

Em 2024, o Atlético-MG recebeu multa de US$ 80 mil e foi condenado a disputar dois jogos como mandante com portões fechados após um processo disciplinar relacionado a infrações de segurança. O clube era reincidente, fator considerado na definição da pena. A decisão acabou posteriormente discutida no Tribunal Arbitral do Esporte.

Outro caso recente, muito mais grave do que o ocorrido em Platense x Fluminense, aconteceu com o Independiente Medellín em 2026. Incidentes durante a partida contra o Flamengo provocaram a interrupção do confronto. O clube colombiano recebeu cinco jogos com portões fechados e perdeu a partida por 3 a 0 por decisão disciplinar.

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