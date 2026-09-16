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Atlético está escalado para enfrentar o Santos pela Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16) às 19h na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
16/09/2026 17:41
Atualizado há 2 minutos
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Camisa Fred Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Camisa Fred Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético está escalado para enfrentar o Santos no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola nesta quarta-feira (16), às 19h, na Arena MRV.
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O Atlético está escalado para enfrentar o Santos no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola nesta quarta-feira (16), às 19h, na Arena MRV.

Para a partida o técnico Eduardo Domínguez manteve a base da equipe titular que vem atuando nas últimas partidas com o retorno de Lyanco na zaga e Reinier ganhando a vaga no ataque. Desta maneira o Galo vai a campo com: Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Kevin Castaño, Fred e Bernard; Cuello e Reinier.

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Derrotado por 2 a 0 na partida de ida, na Vila Belmiro, o Atlético precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Caso consiga uma vitória por três ou mais gols, garante a classificação no tempo regulamentar.

Como chegam as equipes?

O Atlético Mineiro vem de vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, em partida disputada na Arena MRV. O Santos também chega embalado por um triunfo. O Peixe venceu o Cruzeiro por 2 a 1, pelo Brasileirão, em jogo realizado na Vila Belmiro.

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Confira a arbitragem e as escalações de Atlético-MG x Santos

SANTOS X ATLÉTICO-MG
COPA SUL-AMERICANA - quartas de final (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de Setembro às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+. Clique aqui para assistir!
🟨 Arbitragem: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)
📺 VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)

⚽ ESCALAÇÕES

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Kevin Castaño, Fred e Bernard; Cuello e Reinier.

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Santos (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, e Rollheiser; Rony e Gabigol.

Vestiário Atlético x Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Vestiário Atlético x Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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