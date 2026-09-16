Tite vai ao Nilton Santos assistir ao jogo do Botafogo contra o Grêmio
Treinador assinou com o Glorioso até o fim de 2028
Novo técnico do Botafogo, Tite foi ao Estádio Nilton Santos na noite desta quarta-feira (16) para assistir ao jogo contra o Grêmio, atrasado da 21ª rodada da competição. Ele assumirá o trabalho nesta quinta, no CT Lonier.
Tite chegou ao Nilton Santos acompanhado do filho e auxiliar Matheus Bachi. O novo comandante do Glorioso fará sua estreia à beira do gramado no sábado (19), contra o Mirassol, fora de casa.
As partes assinaram contrato válido até o fim de 2028. Tite chega ao Botafogo acompanhado do auxiliar Matheus Bachi e do preparador físico Fábio Mahseredjian. A nova comissão técnica terá o suporte dos profissionais que já trabalhavam no clube, enquanto Rodrigo Bellão passa a integrar a equipe permanente.
A contratação acontece em um momento de alerta para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Inicialmente, a diretoria alvinegra planejava manter Rodrigo Bellão como interino até o fim da temporada, mas a sequência de resultados fez a SAF buscar um novo comandante.
O perfil definido pelo clube era de um técnico brasileiro e experiente. Tite encabeçou a lista de opções e foi escolhido para assumir o trabalho.
O Botafogo, agora, inicia sua caminhada pela recuperação no Campeonato Brasileiro. Após a queda de Franclim Carvalho e o desempenho ruim do interino Rodrigo Bellão, o Glorioso periga perto da zona de rebaixamento, com 32 pontos na 14ª colocação.
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