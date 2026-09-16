Tite é anunciado como novo técnico do Botafogo até 2028
Treinador estava sem clube desde março deste ano
O Botafogo anunciou Tite como novo técnico nesta quarta-feira (16). O treinador assinou contrato com o Glorioso até o fim de 2028 e chega para comandar a equipe na sequência da temporada. O acordo foi confirmado após as negociações avançarem nos últimos dias.
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Tite chega ao Botafogo acompanhado do auxiliar Matheus Bachi e do preparador físico Fábio Mahseredjian. A nova comissão técnica terá o suporte dos profissionais que já trabalhavam no clube, enquanto Rodrigo Bellão passa a integrar a equipe permanente.
A contratação acontece em um momento de alerta para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Inicialmente, a diretoria alvinegra planejava manter Rodrigo Bellão como interino até o fim da temporada, mas a sequência de resultados fez a SAF buscar um novo comandante.
O perfil definido pelo clube era de um técnico brasileiro e experiente. Tite encabeçou a lista de opções e foi escolhido para assumir o trabalho.
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Tite pode estrear contra o Mirassol
A tendência é que Tite esteja à beira do gramado já no próximo sábado (19), quando o Botafogo enfrenta o Mirassol, fora de casa, pela 28ª rodada do Brasileirão.
Antes disso, porém, o Glorioso encara o Grêmio nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em duelo atrasado da 21ª rodada. A equipe ocupa a 14ª colocação do campeonato, com 32 pontos.
Tite estava livre no mercado
Tite estava sem clube desde março deste ano, quando deixou o comando do Cruzeiro. Pelo time mineiro, o treinador comandou 17 partidas, com oito vitórias, três empates e seis derrotas.
O novo técnico do Botafogo também tem no currículo seis anos à frente da Seleção Brasileira, tendo comandado a equipe nos ciclos das Copas do Mundo de 2018 e 2022.
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