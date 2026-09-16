Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Tite é anunciado como novo técnico do Botafogo até 2028

Treinador estava sem clube desde março deste ano

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 16:35
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
Favorite o Lance! no Google
Foto de divulgação do Tite no Botafogo
Tite anunciado no Botafogo (Foto: Divulgação)

O Botafogo anunciou Tite como novo técnico nesta quarta-feira (16). O treinador assinou contrato com o Glorioso até o fim de 2028 e chega para comandar a equipe na sequência da temporada. O acordo foi confirmado após as negociações avançarem nos últimos dias.

📲Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Tite chega ao Botafogo acompanhado do auxiliar Matheus Bachi e do preparador físico Fábio Mahseredjian. A nova comissão técnica terá o suporte dos profissionais que já trabalhavam no clube, enquanto Rodrigo Bellão passa a integrar a equipe permanente.

continua após a publicidade

A contratação acontece em um momento de alerta para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Inicialmente, a diretoria alvinegra planejava manter Rodrigo Bellão como interino até o fim da temporada, mas a sequência de resultados fez a SAF buscar um novo comandante.

O perfil definido pelo clube era de um técnico brasileiro e experiente. Tite encabeçou a lista de opções e foi escolhido para assumir o trabalho.

continua após a publicidade

+ Botafogo vive crise de gols e vê ataque aumentar preocupação no Brasileirão

Tite pode estrear contra o Mirassol

A tendência é que Tite esteja à beira do gramado já no próximo sábado (19), quando o Botafogo enfrenta o Mirassol, fora de casa, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Antes disso, porém, o Glorioso encara o Grêmio nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em duelo atrasado da 21ª rodada. A equipe ocupa a 14ª colocação do campeonato, com 32 pontos.

continua após a publicidade

Tite estava livre no mercado

Tite estava sem clube desde março deste ano, quando deixou o comando do Cruzeiro. Pelo time mineiro, o treinador comandou 17 partidas, com oito vitórias, três empates e seis derrotas.

O novo técnico do Botafogo também tem no currículo seis anos à frente da Seleção Brasileira, tendo comandado a equipe nos ciclos das Copas do Mundo de 2018 e 2022.

continua após a publicidade
Foto de divulgação do Tite no Botafogo
Tite anunciado no Botafogo (Foto: Divulgação)

Para acompanhar as notícias do Botafogo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

+ 🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Botafogo

Botafogo acerta contratação do técnico Tite

Há 3 horas
Renato Gaúcho como técnico do Grêmio

Botafogo

Botafogo reencontra Renato Gaúcho no Grêmio como adversário indigesto

Há 4 horas
Botafogo vive crise na reta final da temporada

Botafogo

Botafogo recebe o Grêmio em confronto direto para amenizar crise

Há 11 horas
Ferraresi em treino do Botafogo

Botafogo

Ferraresi, do Botafogo, é convocado e pode desfalcar time no Brasileirão

Há 23 horas
Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Grêmio

Onde Assistir

Botafogo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
O técnico italiano do Lille, Davide Ancelotti, reage na área técnica durante a partida de futebol da primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA entre Lille (FRA) e Real Betis (ESP) no Estádio Pierre Mauroy, em Villeneuve d'Ascq

Futebol Internacional

Ex-Botafogo, Davide Ancelotti é elogiado após boa fase de time

Há 2 dias
Mais LANCE!
Tite durante partida do Cruzeiro

Botafogo inicia contatos e terá reunião com Tite

Rodrigo Bellão não seguirá no Botafogo

Botafogo não seguirá com Bellão e define perfil de novo treinador

Arthur Cabral em campo na derrota do Botafogo para o Bahia (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo vive crise de gols e vê ataque aumentar preocupação no Brasileirão

Rodrigo Bellão, técnico do Botafogo, em coletiva após empate com o Bragantino

Bellão lamenta empate do Botafogo: 'A gente não se conforma'

Vitinho comemorando gol em Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro

Vitinho valoriza gol, admite frustração e projeta reação do Botafogo

Botafogo e Bragantino

Botafogo busca empate com Bragantino em jogo com expulsão e gol contra

Wallace Yan foi expulso em Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro

Expulsão de Wallace Yan em Botafogo x Bragantino divide opiniões: 'Maluquice'

Vitinho marca o gol de empate entre Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Botafogo x Bragantino: Lucas Monzón, contra, e Vitinho marcam

Ziyech no Nilton Santos

Botafogo apresenta Ziyech à torcida antes de jogo com o Bragantino pelo Brasileirão

vestiário do botafogo

Com retorno de titular, Botafogo está escalado para enfrentar o Bragantino

Mercado da Bola do Lance!

Janela do Brasileirão encerrada: veja quem mais gastou e todas as negociações

Enio é anunciado por clube da Arábia Saudita

Ex-Botafogo acerta com clube da Arábia Saudita

Richarlison sorrindo

Rivais enlouquecem com resultado de negócio entre Vasco e Richarlison: 'Óbvio'

Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Red Bull Bragantino

Botafogo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações