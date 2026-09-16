Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vasco poderá inscrever reforços para a semifinal da Sul-Americana?

Lescano e Gabriel Pereira podem ser inscritos pelo Cruz-Maltino; Colidio segue fora

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 18:09
Favorite o Lance! no Google
Alan Lescano durante treino do Vasco
Alan Lescano durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco avançou às semifinais da Copa Sul-Americana após vencer o Independiente Santa Fe por 2 a 0, em São Januário. Para o confronto pelas quartas de final, o Cruz-Maltino teve três reforços da atual janela fora da lista de relacionados: Lescano, Colidio e Gabriel Pereira.

➡️ Morre Henrique, zagueiro multicampeão pelo Vasco em 2000

Dos três jogadores, apenas Colidio não poderá ser inscrito pelo Vasco na competição. O atacante argentino, que chegou ao clube após passagem pelo River Plate, permaneceu na lista de inscritos da equipe argentina na abertura do mata-mata da Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Vasco tem 'três decisões' no Brasileirão antes de voltar as atenções para as Copas

Mesmo sem ter entrado em campo pelo River Plate, Colidio não pode defender o Vasco na competição. De acordo com o regulamento, a partir da fase de playoffs, um jogador não pode ser inscrito por duas equipes diferentes na mesma edição do torneio.

Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão
Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

A situação é diferente para Lescano e Gabriel Pereira. Os dois já foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão com a documentação necessária resolvida. Com isso, a expectativa é de que ambos sejam inscritos pelo Vasco para a sequência da Sul-Americana. Ao todo, o Vasco pode realizar três trocas no seu elenco.

continua após a publicidade

Lescano, inclusive, já disputou a fase preliminar da Copa Libertadores no início do ano. Como a Libertadores e a Sul-Americana são competições distintas, a participação do argentino no torneio continental não impede sua inscrição pelo Vasco na atual edição da Sul-Americana.

O clube deverá enviar à Conmebol as alterações na lista de inscritos até as 18h (de Brasília), do dia 9 de outubro.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Robert Renan comemora gol marcado pelo Vasco contra o Fluminense no segundo jogo da semifinal do Carioca

Vasco

Vasco planeja comprar Robert Renan em definitivo, mas ainda avalia outros dois emprestados

Há 1 hora
Torcida do Vasco na primeira partida entre Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil, no Maracanã

Vasco

Vasco x Boca Juniors: onde o Cruz-Maltino deve mandar a semifinal da Sul-Americana?

Há 2 horas
Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão

Vasco

Erro do River Plate beneficia rival e impede reforço do Vasco de jogar na Sul-Americana

Há 4 horas
Jogadores do Vasco entram no campo para a partida contra o Vitória

Vasco

Por que o Vasco não vai poder jogar a semifinal da Sul-Americana em São Januário?

Há 6 horas
Andrey - Vasco x Ponte Preta

Vasco

Andrey, ex-Vasco, vence processo na Fifa e gera transfer ban em time asiático

Há 6 horas
Zagueiro Henrique comemora gol do Vasco no Brasileirão de 2004

Vasco

Morre Henrique, zagueiro multicampeão pelo Vasco em 2000

Há 7 horas
Mais LANCE!
Andrés Gómez, Puma e Paulo Henrique comemoram gol do Vasco contra o Vitória

Vasco tem 'três decisões' no Brasileirão antes de voltar as atenções para as Copas

Jogadores de São Paulo e Boca Juniors durante partida

Vasco conhece adversário da semifinal da Sul-Americana

Cruz-Maltino não sofreu gols nas quartas de finais (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Vasco x Boca Juniors: datas e informações da semifinal da Sul-Americana

Torcedor vascaíno com bandeirão antes de Vasco e Fluminense

Sem São Januário, Maracanã é prioridade do Vasco para semifinal da Sul-Americana

Pedro Emanuel após a classificação do Vasco para a semifinal da Sul-Americana

Pedro Emanuel destaca força do Vasco em São Januário: 'É difícil qualquer um passar aqui'

Vargas recebe cruzamento livre e marca o segundo gol do Universidad de Chile, selando a vitória.

Vasco volta às semifinais da Sul-Americana após 15 anos; relembre

Torcedor criticando Coutino em cartaz durante jogo do Vasco em São Januário

Torcedor critica Coutinho em vitória do Vasco sobre o Santa Fe: '30 moedas'

Equipe do Vasco perfilada para o confronto contra o Ind. Santa Fe pela Sul-Americana.

Veja quanto o Vasco receberá após se classificar às semifinais da Sul-Americana

Bruno Duarte comemora seu primeiro gol marcado pelo Vasco

Vasco vence o Ind. Santa Fe e avança para a semifinal da Sul-Americana

Léo Jardim e elenco do Vasco comemora classificação na Sul-Americana

Lance de Leo Jardim em Vasco x Santa Fe viraliza: 'Já começou'

Bruno Duarte segurando a camisa do Vasco durante comemoração

Veja os gols da vitória do Vasco sobre o Santa Fe na Sul-Americana

Barros, volante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Lesão no aquecimento obriga o Vasco a mudar escalação contra o Ind. Santa Fe

Richarlison chora após eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar

Richarlison pode jogar no Vasco em 2026? Veja o único caminho