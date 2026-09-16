O Vasco avançou às semifinais da Copa Sul-Americana após vencer o Independiente Santa Fe por 2 a 0, em São Januário. Para o confronto pelas quartas de final, o Cruz-Maltino teve três reforços da atual janela fora da lista de relacionados: Lescano, Colidio e Gabriel Pereira.

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Dos três jogadores, apenas Colidio não poderá ser inscrito pelo Vasco na competição. O atacante argentino, que chegou ao clube após passagem pelo River Plate, permaneceu na lista de inscritos da equipe argentina na abertura do mata-mata da Sul-Americana.

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Mesmo sem ter entrado em campo pelo River Plate, Colidio não pode defender o Vasco na competição. De acordo com o regulamento, a partir da fase de playoffs, um jogador não pode ser inscrito por duas equipes diferentes na mesma edição do torneio.

Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

A situação é diferente para Lescano e Gabriel Pereira. Os dois já foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão com a documentação necessária resolvida. Com isso, a expectativa é de que ambos sejam inscritos pelo Vasco para a sequência da Sul-Americana. Ao todo, o Vasco pode realizar três trocas no seu elenco.

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Lescano, inclusive, já disputou a fase preliminar da Copa Libertadores no início do ano. Como a Libertadores e a Sul-Americana são competições distintas, a participação do argentino no torneio continental não impede sua inscrição pelo Vasco na atual edição da Sul-Americana.

O clube deverá enviar à Conmebol as alterações na lista de inscritos até as 18h (de Brasília), do dia 9 de outubro.

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