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Veja gols em LDU x Palmeiras: Marlon Freitas e Vitor Roque marcam

Alviverde encara o Fluminense na semifinal

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 19:13
Atualizado há 29 minutos
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Marlon Freitas abriu o placar para o Palmeiras, diante da LDU
Marlon Freitas abriu o placar para o Palmeiras, diante da LDU (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

O Palmeiras eliminou a LDU nos pênaltis, com brilho de Carlos Miguel, e avançou à semifinal da Libertadores. Marlon Freitas e Vitor Roque marcaram para os visitantes, enquanto Segovia e Estrada, duas vezes nos acréscimos, anotaram para os equatorianos.

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Aos 9 minutos da primeira etapa, Jhon Arias cobra escanteio com cruzamento na área, ninguém cabeceia, e a bola cai em meio ao bate rebate dos jogadores. Marlon Freitas aproveita, com o pé mesmo, e manda para o fundo das redes: 1 a 0.

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Veja o gol:

Aos 14 minutos da primeira etapa, Lucas Rodríguez cobra o escanteio na área, e Segovia sobe sozinho para cabecear a bola para baixo e empatar em Quito: 1 a 1.

Veja o gol de empate:

Aos 25 minutos da segunda etapa, Piquerez dá o passe em Andreas, ele dribla o marcador e tenta o passe buscando Roque. Acerta a bola em Richard Mina, e o árbitro marca pênalti. Vitor Roque converte.

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Veja o gol:

Aos 44 minutos da segunda etapa, Quiñónez chegou pelo lado oposto do campo, adora na ponta direita, olhou na área e cruzou na medida para Estrada cabecear para baixo. Carlos Miguel defende a primeira, a bola bate na trave, e no rebote o camisa 11 empurra para as redes: 2 a 2.

Veja o gol:

Aos 47 minutos da segunda etapa, Sobra um novo cruzamento na área do Palmeiras, e Estrada, completamente sozinho, se joga para cabecear ao fundo das redes e fazer 3 a 2. LDU busca a virada e agora está tudo igual no agregado.

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Veja o gol:

Como foi LDU x Palmeiras:

1°T - Um gol para cada lado, e LDU domina a posse de bola

Abel Ferreira optou por manter o sistema com três zagueiros mesmo na ausência de Gustavo Gómez, além de três volantes. Em uma confusão na área, Marlon Freitas aproveitou para bater para o fundo do gol e ampliar a vantagem alviverde na eliminatória. A partir daquele momento, a LDU controlou as ações, empurrou o rival para seu campo e levou poucos minutos para igualar com Segovia.

O restante da primeira etapa foi de domínio dos mandantes, enquanto o Palmeiras encontrava dificuldades para trocar passes. Em muitos momentos, a equipe tinha apenas dois jogadores à frente contra cinco adversários e acumulava erros de passe. Apesar da superioridade equatoriana, a LDU finalizou nove vezes, contra oito dos paulistas. Os dois goleiros fizeram uma defesa cada.

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Andreas Pereira retorna após cumprir dois jogos de suspensão e será titular no meio-campo alviverde ao lado de Marlon Freitas. O capitão Gustavo Gómez, por sua vez, estava pendurado, recebeu cartão amarelo no jogo de ida e será desfalque. Piquerez e Mauricio, com problemas físicos, serão reavaliados pelo departamento médico do Palmeiras em Quito, horas antes da partida, para determinar se terão condições de atuar.

Elenco do Palmeiras comemora gol
Elenco do Palmeiras comemora gol (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

2°T - Virada da LDU e penalidades

O Palmeiras voltou a liderar o placar após Andreas Pereira cruzar para a área e a bola atingir o braço de um defensor rival. Vitor Roque, que havia acabado de entrar, converteu a cobrança e marcou o segundo gol. A classificação parecia encaminhada, até os equatorianos marcarem duas vezes em três minutos, com Estrada, levando a decisão para os pênaltis.

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Cobranças de pênalti

Palmeiras

  • Vitor Roque: ✅
  • Mauricio: ✅
  • Piquerez: ✅
  • Lucas Evangelista: 🚫
  • Felipe Anderson: ✅

LDU

  • Deyverson: ✅
    Lucas Rodríguez: 🚫
  • Estrada: ✅
  • Cornejo: ✅
  • Segovia: 🚫

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Ficha técnica

Competição: Libertadores
📅 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)
📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Paramount+
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Jhon Gallego (Colômbia)
🖥️ VAR: Jhon Ospina (Colômbia)

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