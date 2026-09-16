Veja gols em LDU x Palmeiras: Marlon Freitas e Vitor Roque marcam

O Palmeiras eliminou a LDU nos pênaltis, com brilho de Carlos Miguel, e avançou à semifinal da Libertadores. Marlon Freitas e Vitor Roque marcaram para os visitantes, enquanto Segovia e Estrada, duas vezes nos acréscimos, anotaram para os equatorianos.

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Aos 9 minutos da primeira etapa, Jhon Arias cobra escanteio com cruzamento na área, ninguém cabeceia, e a bola cai em meio ao bate rebate dos jogadores. Marlon Freitas aproveita, com o pé mesmo, e manda para o fundo das redes: 1 a 0.

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Veja o gol:

MARLON FREITAS ABRE O PLACAR!



2x0 NO AGREGADO!!! pic.twitter.com/4X9fmn1bfx — Gustavo Terini (@gustavoterini) September 16, 2026

Aos 14 minutos da primeira etapa, Lucas Rodríguez cobra o escanteio na área, e Segovia sobe sozinho para cabecear a bola para baixo e empatar em Quito: 1 a 1.

Veja o gol de empate:

🚨🏆 | GOAL: LUS SEGOVIA HAS EQUALIZED FOR LDU QUITO IN THE COPA LIBERTADORES!



1-2 ON AGGREGATE!



LDU 1-1 Palmeiras. pic.twitter.com/0mtFD1pYXA — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 16, 2026

Aos 25 minutos da segunda etapa, Piquerez dá o passe em Andreas, ele dribla o marcador e tenta o passe buscando Roque. Acerta a bola em Richard Mina, e o árbitro marca pênalti. Vitor Roque converte.

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Veja o gol:

Aos 44 minutos da segunda etapa, Quiñónez chegou pelo lado oposto do campo, adora na ponta direita, olhou na área e cruzou na medida para Estrada cabecear para baixo. Carlos Miguel defende a primeira, a bola bate na trave, e no rebote o camisa 11 empurra para as redes: 2 a 2.

Veja o gol:

Aos 47 minutos da segunda etapa, Sobra um novo cruzamento na área do Palmeiras, e Estrada, completamente sozinho, se joga para cabecear ao fundo das redes e fazer 3 a 2. LDU busca a virada e agora está tudo igual no agregado.

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Veja o gol:

Como foi LDU x Palmeiras:

1°T - Um gol para cada lado, e LDU domina a posse de bola

Abel Ferreira optou por manter o sistema com três zagueiros mesmo na ausência de Gustavo Gómez, além de três volantes. Em uma confusão na área, Marlon Freitas aproveitou para bater para o fundo do gol e ampliar a vantagem alviverde na eliminatória. A partir daquele momento, a LDU controlou as ações, empurrou o rival para seu campo e levou poucos minutos para igualar com Segovia.

O restante da primeira etapa foi de domínio dos mandantes, enquanto o Palmeiras encontrava dificuldades para trocar passes. Em muitos momentos, a equipe tinha apenas dois jogadores à frente contra cinco adversários e acumulava erros de passe. Apesar da superioridade equatoriana, a LDU finalizou nove vezes, contra oito dos paulistas. Os dois goleiros fizeram uma defesa cada.

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Andreas Pereira retorna após cumprir dois jogos de suspensão e será titular no meio-campo alviverde ao lado de Marlon Freitas. O capitão Gustavo Gómez, por sua vez, estava pendurado, recebeu cartão amarelo no jogo de ida e será desfalque. Piquerez e Mauricio, com problemas físicos, serão reavaliados pelo departamento médico do Palmeiras em Quito, horas antes da partida, para determinar se terão condições de atuar.

Elenco do Palmeiras comemora gol (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

2°T - Virada da LDU e penalidades

O Palmeiras voltou a liderar o placar após Andreas Pereira cruzar para a área e a bola atingir o braço de um defensor rival. Vitor Roque, que havia acabado de entrar, converteu a cobrança e marcou o segundo gol. A classificação parecia encaminhada, até os equatorianos marcarem duas vezes em três minutos, com Estrada, levando a decisão para os pênaltis.

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Cobranças de pênalti

Palmeiras

Vitor Roque: ✅

Mauricio: ✅

Piquerez: ✅

Lucas Evangelista: 🚫

Felipe Anderson: ✅

LDU

Deyverson: ✅

Lucas Rodríguez: 🚫

Lucas Rodríguez: 🚫 Estrada: ✅

Cornejo: ✅

Segovia: 🚫

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Ficha técnica

⚽ Competição: Libertadores

📅 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Paramount+

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Jhon Gallego (Colômbia)

🖥️ VAR: Jhon Ospina (Colômbia)

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