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Veja gols em Botafogo x Grêmio: Danilo e Montoro marcam

O confronto é válido pela 21ª rodada do Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 20:05
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Danilo abre o placar para o Botafogo, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro
Danilo abre o placar para o Botafogo, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Vitor Silva/Botafogo.)

Botafogo venceu o Grêmio por 3 a 2 nesta quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão. Com dois gols de Danilo Santos, e um de Montoro para sacramentar.

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Aos 28 minutos da primeira etapa, Jogadaça e gol de Danilo! Meia aplica caneta em Villasanti no meio e depois lança em profundidade para Junior Santos na direita. O atacante passa para o centro da área, Montoro domina e ajeita para Danilo, que bate colocado no canto para fazer um bonito gol.

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Veja o gol:

Aos 35 minutos da primeira etapa, Jovane Cabral cobra a falta colocado, a bola ia para fora, mas desvia em Junior Santos e acerta o ângulo.

Veja o gol de empate:

Lance!

Aos 6 minutos da segunda etapa, Time da casa troca passes de pé em pé. Junior Santos entrega para Vitinho na ponta. O lateral lança na segunda trave, Danilo não alcança, mas a sobra fica com Montoro no canto. Mesmo sem ângulo, o meia bate de trivela e acerta o teto da rede. Botafogo à frente de novo.

Veja o gol:

Aos 33 minutos da segunda etapa, Mais um de Danilo, de pé em pé! Vitinho dá corte seco em Enamorado na ponta e entrega para Montoro, que com um toque ajeita para Danilo acertar o cantinho de primeira.

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Veja o gol:

Aos 42 minutos da segunda etapa, Tetê recebe na intermediária e manda um balão na área do Botafogo. Gustavo Martins sobe sem marcação e encobre o goleiro Gabriel Batista com cabeceio na medida. 3-2.

Veja o gol:

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