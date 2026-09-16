LDU conta com retrospecto positivo contra brasileiros na altitude; veja números
Palmeiras tem vantagem no duelo, mas precisará quebrar tabu em Quito para avançar à semifinal da Libertadores
O Palmeiras enfrenta a LDU nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), em partida de volta válida pelas quartas de final da Libertadores, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. Mesmo com a vantagem do Verdão por ter vencido o duelo de ida por 1 a 0, o time comandado por Abel Ferreira enfrentará um tabu desfavorável para equipes brasileiras e para o próprio Alviverde como visitante contra a equipe equatoriana.
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No total, a LDU enfrentou times brasileiros como mandante na altitude de Quito em 35 oportunidades. Desse montante, a equipe equatoriana venceu 22 vezes, com seis empates e apenas sete derrotas.
LDU como mandante vs brasileiros
- 35 jogos;
- 22V | 6E | 7D;
- 68.6% de aproveitamento;
- 66 gols marcados (1.9 p/ jogo);
- 37 gols sofridos (1.1 p/ jogo);
Retrospecto da LDU como mandante contra o Palmeiras
LDU e Palmeiras se enfrentaram em cinco oportunidades na história. Dessas, três foram com mando de campo do Verdão e duas com a equipe equatoriana como mandante. No retrospecto geral, o Alviverde leva vantagem com três vitórias e duas derrotas, sendo que os três triunfos ocorreram em domínios paulistas.
Por outro lado, em todas as vezes que o Palmeiras jogou contra a LDU como visitante, o Verdão foi derrotado: 3 a 2 na fase de grupos de 2009 e 3 a 0 na semifinal de 2025.
- LDU 3 x 2 Palmeiras — Fase de grupos (2009);
- LDU 3 x 0 Palmeiras — Semifinal (2025).
LDU não perde há mais de 10 jogos para times brasileiros na altitude
A equipe comandada por Gustavo Álvarez também carrega outra invencibilidade expressiva contra clubes do Brasil em competições continentais. A LDU não perde para times brasileiros em Quito há 12 jogos, somando oito vitórias e quatro empates. A última derrota em casa para um brasileiro ocorreu em 2021, diante do Grêmio, por 1 a 0, pela Sul-Americana.
- LDU 0-0 Mirassol - (Libertadores 2026);
- LDU 2-0 Mirassol (Libertadores 2026);
- LDU 3-0 Palmeiras (Libertadores 2025);
- LDU 2-0 São Paulo (Libertadores 2025);
- LDU 2-0 Botafogo (Libertadores 2025);
- LDU 0-0 Flamengo (Libertadores 2025);
- LDU 1-0 Botafogo (Libertadores 2024);
- LDU 1-0 Fluminense (Recopa Sul-Americana 2024);
- LDU 2-1 São Paulo (Sul-Americana 2023);
- LDU 0-0 Botafogo (Sul-Americana 2023);
- LDU 1-1 Atlético-GO (Sul-Americana 2022);
- LDU 1-0 Athletico (Sul-Americana 2021).
Preparação do Palmeiras
O núcleo de futebol do Palmeiras optou por chegar mais cedo a Quito, palco da partida de volta, e realizar o restante da preparação na cidade. Ainda na segunda-feira, após o desembarque, o elenco realizou a primeira atividade no Equador. Nesta terça-feira, a equipe encerra os preparativos com o segundo treinamento no país.
Antes da viagem, o elenco dormiu na Academia de Futebol de domingo para segunda-feira, onde realizou uma atividade prévia. Fora de casa, o Palmeiras volta a enfrentar a altitude de aproximadamente 2.850 metros, após registrar um resultado adverso na última edição da competição.
Pelo jogo de ida das semifinais de 2025, o Palmeiras foi derrotado por 3 a 0 pela LDU, com todos os gols marcados no primeiro tempo. Para garantir a vaga, o Alviverde precisou reverter a desvantagem como mandante e venceu por 4 a 0, em uma noite marcada pelas atuações de destaque de Raphael Veiga e Allan, hoje fora do clube.
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