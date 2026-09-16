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LDU conta com retrospecto positivo contra brasileiros na altitude; veja números

Palmeiras tem vantagem no duelo, mas precisará quebrar tabu em Quito para avançar à semifinal da Libertadores

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
16/09/2026 16:57
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O jogador Alexander Barboza, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador da LDU, durante partida válida pelas quartas de final, ida, da Conmebol Libertadores, na arena Nubank Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
O jogador Alexander Barboza, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador da LDU, durante partida válida pelas quartas de final, ida, da Conmebol Libertadores, na arena Nubank Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras enfrenta a LDU nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), em partida de volta válida pelas quartas de final da Libertadores, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. Mesmo com a vantagem do Verdão por ter vencido o duelo de ida por 1 a 0, o time comandado por Abel Ferreira enfrentará um tabu desfavorável para equipes brasileiras e para o próprio Alviverde como visitante contra a equipe equatoriana.

+ Palmeiras e LDU têm estratégias diferentes antes de decisão na Libertadores

No total, a LDU enfrentou times brasileiros como mandante na altitude de Quito em 35 oportunidades. Desse montante, a equipe equatoriana venceu 22 vezes, com seis empates e apenas sete derrotas.

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LDU como mandante vs brasileiros

  1. 35 jogos;
  2. 22V | 6E | 7D;
  3. 68.6% de aproveitamento;
  4. 66 gols marcados (1.9 p/ jogo);
  5. 37 gols sofridos (1.1 p/ jogo);

Retrospecto da LDU como mandante contra o Palmeiras

LDU e Palmeiras se enfrentaram em cinco oportunidades na história. Dessas, três foram com mando de campo do Verdão e duas com a equipe equatoriana como mandante. No retrospecto geral, o Alviverde leva vantagem com três vitórias e duas derrotas, sendo que os três triunfos ocorreram em domínios paulistas.

Por outro lado, em todas as vezes que o Palmeiras jogou contra a LDU como visitante, o Verdão foi derrotado: 3 a 2 na fase de grupos de 2009 e 3 a 0 na semifinal de 2025.

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  • LDU 3 x 2 Palmeiras — Fase de grupos (2009);
  • LDU 3 x 0 Palmeiras — Semifinal (2025).

LDU não perde há mais de 10 jogos para times brasileiros na altitude

A equipe comandada por Gustavo Álvarez também carrega outra invencibilidade expressiva contra clubes do Brasil em competições continentais. A LDU não perde para times brasileiros em Quito há 12 jogos, somando oito vitórias e quatro empates. A última derrota em casa para um brasileiro ocorreu em 2021, diante do Grêmio, por 1 a 0, pela Sul-Americana.

  1. LDU 0-0 Mirassol - (Libertadores 2026);
  2. LDU 2-0 Mirassol (Libertadores 2026);
  3. LDU 3-0 Palmeiras (Libertadores 2025);
  4. LDU 2-0 São Paulo (Libertadores 2025);
  5. LDU 2-0 Botafogo (Libertadores 2025);
  6. LDU 0-0 Flamengo (Libertadores 2025);
  7. LDU 1-0 Botafogo (Libertadores 2024);
  8. LDU 1-0 Fluminense (Recopa Sul-Americana 2024);
  9. LDU 2-1 São Paulo (Sul-Americana 2023);
  10. LDU 0-0 Botafogo (Sul-Americana 2023);
  11. LDU 1-1 Atlético-GO (Sul-Americana 2022);
  12. LDU 1-0 Athletico (Sul-Americana 2021).

Preparação do Palmeiras

O núcleo de futebol do Palmeiras optou por chegar mais cedo a Quito, palco da partida de volta, e realizar o restante da preparação na cidade. Ainda na segunda-feira, após o desembarque, o elenco realizou a primeira atividade no Equador. Nesta terça-feira, a equipe encerra os preparativos com o segundo treinamento no país.

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Antes da viagem, o elenco dormiu na Academia de Futebol de domingo para segunda-feira, onde realizou uma atividade prévia. Fora de casa, o Palmeiras volta a enfrentar a altitude de aproximadamente 2.850 metros, após registrar um resultado adverso na última edição da competição.

Pelo jogo de ida das semifinais de 2025, o Palmeiras foi derrotado por 3 a 0 pela LDU, com todos os gols marcados no primeiro tempo. Para garantir a vaga, o Alviverde precisou reverter a desvantagem como mandante e venceu por 4 a 0, em uma noite marcada pelas atuações de destaque de Raphael Veiga e Allan, hoje fora do clube.

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Marlon Freitas em treino do Palmeiras no Equador
Marlon Freitas em treino do Palmeiras no Equador (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)<br>

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