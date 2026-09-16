Atlético-MG e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (16) pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, o Peixe venceu por 2 a 0, com gols de Willian Arão e Christian Oliva. Quem avançar para a semifinal enfrentará o vencedor do confronto entre Montevideo City Torque e Cienciano.

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O primeiro gol da partida saiu logo aos 17 segundos de jogo. A equipe do técnico Eduardo Domínguez trocou passes desde o círculo central até Fred encontrar Bernard no ataque. O camisa 11 dominou, limpou a marcação e finalizou cruzado; a bola ainda desviou no goleiro Gabriel Brazão antes de parar no fundo da rede.

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O segundo gol do Galo saiu aos 20 minutos do primeiro tempo, com Reinier. Fred, novamente, foi o responsável por acionar o camisa 19 dentro da área, que finalizou de primeira para estufar as redes e igualar o placar agregado do confronto.

Veja os gol da partida:

Galo marcou com 17 segundos de jogo contra o Santos (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Santos está pronto para buscar a vaga na Sul-Americana; veja escalação

Apesar do retorno de Lucas Veríssimo, recuperado de dores no tornozelo direito, ele inicia a partida no banco de reservas.

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O Peixe largou em vantagem, já que venceu o duelo de ida, na Vila Belmiro, por 2 a 0. Cuca optou por escalar o Peixe com dois zagueiros e tenta evitar sofrer gols fora de casa e sair de Minas Gerais com a classificação do torneio continental. Willian Arão e Luan Peres foram os escolhidos.

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Para essa partida, o Santos também contará com mais dois retornos: Gabigol e Escobar, suspensos da partida do final da semana pelo Brasileirão, retornam ao time titular. Por outro lado, Neymar e Álvaro Barreal seguem como desfalques.

Escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Rony e Gabigol.

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