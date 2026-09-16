Santos e Atlético-MG fazem o duelo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira (16), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Apesar de a bola ainda estar rolando, uma coisa o Peixe já garantiu: ter sofrido o terceiro gol mais rápido da história da competição, com apenas 17 segundos, anotado por Bernard.

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O Peixe largou em vantagem, já que venceu o duelo de ida, na Vila Belmiro, por 2 a 0, e pode perder por até um gol de diferença que avança na competição. Quem avançar, enfrenta o vencedor do confronto entre Montevideo City Torque, do Uruguai, e Cienciano, do Peru.

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Antes de entrar em campo nesta rodada, o time comandado por Cuca estava na quarta posição entre os gols mais rápidos sofridos na competição. Nesta mesma edição do torneio, o time alvinegro sofreu um tento com apenas 19 segundos de partida, marcado por Samuel Sosa, do Universidad Central.

O recorde da competição, no entanto, foi anotado em 2023 por Brandon Palacios, com apenas 12 segundos de bola rolando no duelo entre Binacional x César Vallejo.

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Confira os gols mais rápidos da história da Sul-Americana

12 segundos: Brandon Palacios (Binacional x César Vallejo, 2023) — o recorde atual da competição

14 segundos: Carlos Bueno (Peñarol x Danubio, 2004) — marca antiga que vigorou por quase duas décadas

17 segundos: Bernard (Atlético-MG x Santos, 2026)

18 segundos: Agustín Almendra (Racing x Athletico, 2024)

19 segundos: Samuel Sosa (Santos x Universidad Central, 2026)

34 segundos: Rony (Atlético-MG x Deportes Iquique, 2025)