Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Santos sofre o terceiro gol mais rápido da história da Sul-Americana; quinta posição também é do Peixe

Com apenas 17 segundos de jogo, Atlético-MG foi às redes com Bernard

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
16/09/2026 19:54
Favorite o Lance! no Google
Atlético-MG x Santos
Bernard abriu o placar na Arena MRV (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Santos e Atlético-MG fazem o duelo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira (16), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Apesar de a bola ainda estar rolando, uma coisa o Peixe já garantiu: ter sofrido o terceiro gol mais rápido da história da competição, com apenas 17 segundos, anotado por Bernard.

➡️ Veja gols em Atlético x Santos na Sul-Americana

O Peixe largou em vantagem, já que venceu o duelo de ida, na Vila Belmiro, por 2 a 0, e pode perder por até um gol de diferença que avança na competição. Quem avançar, enfrenta o vencedor do confronto entre Montevideo City Torque, do Uruguai, e Cienciano, do Peru.

continua após a publicidade

Antes de entrar em campo nesta rodada, o time comandado por Cuca estava na quarta posição entre os gols mais rápidos sofridos na competição. Nesta mesma edição do torneio, o time alvinegro sofreu um tento com apenas 19 segundos de partida, marcado por Samuel Sosa, do Universidad Central.

O recorde da competição, no entanto, foi anotado em 2023 por Brandon Palacios, com apenas 12 segundos de bola rolando no duelo entre Binacional x César Vallejo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Confira os gols mais rápidos da história da Sul-Americana

12 segundos: Brandon Palacios (Binacional x César Vallejo, 2023) — o recorde atual da competição

14 segundos: Carlos Bueno (Peñarol x Danubio, 2004) — marca antiga que vigorou por quase duas décadas

17 segundos: Bernard (Atlético-MG x Santos, 2026)

18 segundos: Agustín Almendra (Racing x Athletico, 2024)

19 segundos: Samuel Sosa (Santos x Universidad Central, 2026)

34 segundos: Rony (Atlético-MG x Deportes Iquique, 2025)

Atlético-MG x Santos
(Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Brazão em ação durante Atlético-MG x Santos, pela Sul-Americana

Fora de Campo

Brazão vira alvo em Atlético-MG x Santos: 'Não faz'

Há 1 minuto
Reinier e Luan Peres em Santos x Atlético-MG

Fora de Campo

Luan Peres vira assunto em Atlético x Santos na Sul-Americana: 'Surreal'

Há 9 minutos
Lyanco em ação durante Atlético-MG e Santos, pela Sul-Americana

Fora de Campo

Gol contra de Lyanco em Atlético-MG x Santos viraliza: 'Bizarro'

Há 21 minutos
Bernard, do ATlético-MG comemorando gol e braços abertos

Futebol Nacional

Veja gols em Atlético x Santos na Sul-Americana: Reinier empata no agregado

Há 40 minutos
Cuca em Palmeiras x Santos

Santos

Santos está pronto para buscar a vaga na Sul-Americana; veja escalação

Há 2 horas
Robinho se pronunciou sobre prisão (Foto: Reprodução/Conselho da Comunidade de Taubaté)

Futebol Nacional

Robinho obtém reduções de pena por estudo e trabalho; entenda o caso do ex-jogador

Há 5 horas
Mais LANCE!
Cuca treinador do Santos desde março de 2026.

Santos busca classificação na Sul-Americana sob alerta de Cuca

Atlético-MG recebe o Santos às 19h na Arena MRV pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana

IA crava resultado de Atlético-MG x Santos pela Sul-Americana

Luciano, do São Paulo com os braços abertos no gramado do Morumbis

Rivais brincam com eliminação do São Paulo na Sul-Americana: 'Costume'

Lucas Veríssimo

Santos tem retorno de titular para jogo decisivo da Sul-Americana; veja provável escalação

Zé Rafael durante jogo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos faz acordo com Zé Rafael por rescisão de contrato; veja valores

Copa Sul-Americana 2026 - Atlético Mineiro x Santos

Atlético-MG x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Treino e visita de Jimmy Butler ao CT Rei Pelé

Astro da NBA celebra aniversário com Neymar: 'Sou de Santos'

Cuca com a equipe do Santos

Com retornos, Santos divulga lista de relacionados para enfrentar o Atlético-MG; confira

São Vicente

Santos projeta parque ecológico junto ao novo CT da base em São Vicente

Cebolinha na apresentação ao Santos

Destaque do Santos no último jogo, Cebolinha pode jogar a Sul-Americana?

Apresentação do Coutinho como jogador do Santos

Antiga fala de Tite sobre Coutinho repercute após apresentação no Santos: 'Precisa ser mimado'

Cuca treinador do Santos desde março de 2026.

Cuca volta a enfrentar Atlético-MG como treinador do Santos e leva vantagem; entenda

Coutinho abraçando Rony em apresentação no Santos

Atitude de Rony em apresentação de Coutinho no Santos viraliza: 'Belo gesto'