Botafogo tem mudanças para enfrentar o Grêmio, com estreante na zaga; veja time
Equipes se enfrentam em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão
O Botafogo está escalado para enfrentar o Grêmio, nesta quarta-feira (16), no Nilton Santos, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O interino Rodrigo Bellão, que deve comandar sua última partida antes da chegada de Tite, promoveu mudanças na equipe.
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A primeira é na zaga e por necessidade. Nahuel Ferraresi está suspenso e, com isso, Arthur Chaves fará sua estreia, formando dupla com Lucas Monzón.
Bellão também tirou Lucas Villalba e Danilo Pereira do time e colocou Edenilson no meio. Arthur Cabral retorna e formará dupla de ataque com Júnior Santos.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Gabriel Batista, Vitinho, Arthur Chaves, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Edenilson, Danilo e Montoro; Júnior Santos e Arthur Cabral.
Do outro lado, o Grêmio, do técnico Renato Gaúcho, que terá Felipão no banco de reservas, tem o seguinte 11 inicial: Weverton, Diego Caito, Wallace, Kannemann e Caio Paulista; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavon, Jovane Cabral e Carlos Vinícius.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X GRÊMIO
🏆 Brasileirão – 21ª rodada (atrasado)
📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro de 2026, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
👁️ Onde assistir: Premiere
🕴️ Arbitragem: Edina Alves Batista (Fifa/SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP)
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
⚽ ESCALAÇÕES
⚫⚪ BOTAFOGO (Técnico: Rodrigo Bellão)
Gabriel Batista, Vitinho, Arthur Chaves, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Edenilson, Danilo e Montoro; Júnior Santos e Arthur Cabral.
🔵⚪ GRÊMIO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)
Weverton, Diego Caito, Wallace, Kannemann e Caio Paulista; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavon, Jovane Cabral e Carlos Vinícius.
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