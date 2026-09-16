Atlético busca reação, vence Santos nos pênaltis e se classifica na Sul-Americana

O Atlético está classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. O Galo venceu o Santos por 4 a 2 no tempo normal, nesta quarta-feira, na Arena MRV, e depois levou a melhor por 3 a 1 nos pênaltis. Com a vitória, o time mineiro reverteu a derrota por 2 a 0 no jogo de ida e garantiu a classificação. Reinier, duas vezes, Bernard e Cuello marcaram os gols do Galo na partida. Pelo lado do Santos, Lyanco, contra, e Gabigol balançaram as redes. Nos pênaltis, Gabriel Delfim foi decisivo ao defender duas cobranças e ajudou o Atlético a confirmar a vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana.

Atlético-MG x Santos: como foi o jogo?

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de uma partida muito movimentada, com o Atlético conseguindo se impor e encontrar caminhos para deixar o confronto igualado. Logo aos 17 segundos, no primeiro lance da partida, o Galo abriu o placar com Bernard. Pouco depois, ampliou a vantagem com Reinier, aproveitando o bom momento e o volume ofensivo apresentado pela equipe.

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Quando o Santos se mostrava abalado na partida e o Atlético tinha as melhores oportunidades, o Peixe encontrou um gol em uma bola parada. Em uma cobrança de falta, a bola desviou em Lyanco e entrou contra, fazendo com que o Galo voltasse a ficar atrás no placar agregado.

Mesmo com o gol sofrido, o Atlético não se abateu e novamente passou a se colocar no ataque, buscando recuperar a vantagem. Em uma jogada em que o Santos tentou sair para o jogo e deixou espaços, o Galo aproveitou uma rápida transição para marcar mais uma vez com Reinier e novamente deixar tudo igual no confronto.

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Reinier comemora gol contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Santos voltou mais organizado, com a marcação encaixada e buscando novamente as investidas ofensivas. O Atlético, por outro lado, não conseguiu repetir o desempenho apresentado no primeiro tempo e teve muitas dificuldades para jogar e criar oportunidades.

Em uma bela jogada de Arthur, o meia encontrou espaço para colocar a bola na área. Lyanco tentou fazer o corte, mas não conseguiu afastar, e Gabigol aproveitou para marcar o segundo gol do Santos. O gol colocou o Peixe novamente em vantagem no placar agregado e deixou o Atlético em situação ainda mais complicada na busca pela classificação.

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O Galo, no entanto, conseguiu pressionar nos minutos finais e buscou o gol que levaria a partida para os pênaltis. Já nos acréscimos, Cuello marcou de cabeça e deixou o placar agregado novamente empatado, levando a decisão para as penalidades.

Pênaltis

Nos pênaltis, Gabriel Delfim foi o grande herói do Atlético. O goleiro, que substituiu Éverson, machucado, defendeu três cobranças e foi decisivo para colocar o Galo nas semifinais da Copa Sul-Americana.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O lance capital da partida foi o gol de Cuello, já nos acréscimos. O atacante marcou de cabeça e deixou o placar agregado novamente empatado, levando a decisão para os pênaltis.

Deu aula 🏅

Reinier foi o grande nome do Atlético na partida. O meia-atacante marcou dois gols no primeiro tempo e teve uma participação decisiva na reação do Galo.

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Ficou abaixo 📉

Luan Peres foi o grande destaque negativo do Santos na partida. O zagueiro falhou no primeiro gol do Atlético e teve uma atuação muito abaixo do esperado, demonstrando insegurança durante o jogo e dificuldades na marcação

Ficha do jogo ✅

SANTOS X ATLÉTICO-MG

COPA SUL-AMERICANA - quartas de final (volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de Setembro às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

🥅 Gols: Bernard, Reinier (2x) (CAM) / Lyanco, Gabigol (contra) (SAN)

🟨 Cartões amarelos :Rodinei, Luan Peres (SAN)

🟥 Cartões vermelhos:

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Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Kevin Castaño, Fred e Bernard; Cuello e Reinier.

Santos (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, e Rollheiser; Rony e Gabigol.

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🟨 Arbitragem: Facundo Tello (ARG)

🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

📺 VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)