Santos está pronto para buscar a vaga na Sul-Americana; veja escalação
Equipes se enfrentam logo mais, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em busca da vaga na semifinal
O Santos está pronto para o jogo desta quarta-feira (16) contra o Atlético-MG, às 19h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, na Arena MRV, que vale vaga na semifinal da competição. Apesar do retorno de Lucas Veríssimo, recuperado de dores no tornozelo direito, ele inicia a partida no banco de reservas.
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O Peixe largou em vantagem, já que venceu o duelo de ida, na Vila Belmiro, por 2 a 0. Cuca optou por escalar o Peixe com dois zagueiros e tenta evitar sofrer gols fora de casa e sair de Minas Gerais com a classificação do torneio continental. Willian Arão e Luan Peres foram os escolhidos.
Para essa partida, o Santos também contará com mais dois retornos: Gabigol e Escobar, suspensos da partida do final da semana pelo Brasileirão, retornam ao time titular. Por outro lado, Neymar e Álvaro Barreal seguem como desfalques.
Escalação do Santos:
Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Rony e Gabigol.
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