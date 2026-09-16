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Santos está pronto para buscar a vaga na Sul-Americana; veja escalação

Equipes se enfrentam logo mais, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em busca da vaga na semifinal

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
16/09/2026 17:50
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Cuca em Palmeiras x Santos
Cuca, técnico do Santos (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Santos está pronto para o jogo desta quarta-feira (16) contra o Atlético-MG, às 19h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, na Arena MRV, que vale vaga na semifinal da competição. Apesar do retorno de Lucas Veríssimo, recuperado de dores no tornozelo direito, ele inicia a partida no banco de reservas.

➡️ Santos busca classificação na Sul-Americana sob alerta de Cuca

O Peixe largou em vantagem, já que venceu o duelo de ida, na Vila Belmiro, por 2 a 0. Cuca optou por escalar o Peixe com dois zagueiros e tenta evitar sofrer gols fora de casa e sair de Minas Gerais com a classificação do torneio continental. Willian Arão e Luan Peres foram os escolhidos.

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Para essa partida, o Santos também contará com mais dois retornos: Gabigol Escobar, suspensos da partida do final da semana pelo Brasileirão, retornam ao time titular. Por outro lado, Neymar Álvaro Barreal seguem como desfalques.

Escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Rony e Gabigol.

➡️ Santos tem retorno de titular para jogo decisivo da Sul-Americana; veja provável escalação

Cuca com a equipe do Santos
Cuca com a equipe do Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)
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