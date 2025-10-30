Conmebol abre processo disciplinar contra Plata, e Flamengo estuda resposta

A expulsão de Plata na partida entre Flamengo e Racing, pela semifinal da Libertadores, pode ter consequências maiores para o jogador. A princípio, o jogador cumpriria suspensão automática, mas a Conmebol abriu um processo disciplinar contra o jogador nesta quinta-feira (30), o que pode aumentar o gancho. O clube estuda as medidas cabíveis para evitar que isso aconteça.

O lance aconteceu no segundo tempo, quando se envolveu em confusão com Marcos Rojo. Depois da checagem do VAR, o árbitro Piero Maza Gomez aplicou o cartão vermelho. Juan Lara, responsável pela checagem, identificou a conduta violenta e Claudio urrutia complementou que "o jogador do Flamengo lhe dá um golpe, com o punho, nas genitais".

A final da Libertadores está prevista para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Na decisão, o Flamengo enfrentará LDU ou Palmeiras, que jogam nesta quinta-feira para definir o finalista. O time equatoriano tem uma vantagem de 3 a 0 do jogo de ida.

Plata foi expulso no segundo tempo e está fora da final da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/CRF)

Entenda o processo contra Plata

A Conmebol justificou a abertura de processo contra Gonazalo Plata pela infração do artigo 14.1, que caracteriza "conduta imprópria de jogadores e oficiais". A alínea "c" prevê que, nesses casos, a suspensão pode ser de pelo menos duas partidas.

Segundo "O Globo", o Flamengo discorda da medida porque há apenas um ângulo de câmera disponível do lance, não sendo possível afirmar que houve agressão à genitália do jogador do Racing. Em comunicado, o Rubro-Negro afirmou que "ainda estuda quais medidas tomará".

Uma vez aberto o processo disciplinar, o clube terá um prazo (ainda indefinido) para apresentar sua defesa perante a Comissão da Conmebol. Caso deseje, o jogador também poderá ser ouvido como parte desta defesa.

