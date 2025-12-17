PSG fatura quatro vezes mais que o Flamengo; veja comparação

Adversário do Flamengo na final da Copa Intercontinental, o PSG teve um faturamento de 837 milhões de euros na temporada 2024/25, o equivalente a mais de R$ 5,2 bilhões. Os números são um recorde na história do clube, superando a temporada anterior. Os valores representam quatro vezes o que o Rubro-Negro arrecadou em 2024, com R$ 1,3 bilhão — em 2025, os cariocas devem ultrapassar os R$ 2 bilhões em faturamento.

Os valores refletiram o sucesso da equipe parisiense em campo, com a conquista da Champions League, Campeonato Francês, Copa da França e Supercopa da França. Quando foi comprado pelo grupo QSI (Qatar Sports Investments, organização operada pelo governo do Catar), em 2011, o PSG tinha um faturamento de 99 milhões de euros, nove vezes menor.

Se comparado com os clubes brasileiros na última temporada, os valores arrecadados pelo PAris são próximos da soma dos 20 que disputaram a Série A do Campeonato Carioca, de acordo com dados do Relatório Convocados, com R$ 7,8 bilhões. Depois do Flamengo, quem mais faturou em 2024 foi o Palmeiras, com R$ 1,2 bilhão, e o Corinthians, com R$ 1,1 bilhão.

— Na França, o PSG domina absolutamente, sendo o principal atrativo do campeonato e um vetor de crescimento do futebol francês, alinhado a uma estratégia de marketing agressiva que atrai patrocinadores globais e forte investimento do Catar — analisa Thales Rangel Mafia, Gerente de Marketing da Multimarcas Consórcios.

O PSG tem como objetivo "se tornar a primeira franquia mundial do esporte e entretenimento". Tudo porque, em números, ainda segue atrás de potências como Real Madrid, que na última temporada faturou 1,045 bilhão de euros, e Manchester City, com 837,8 milhões de euros.

Do total arrecadado, 367 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões) foram em receitas comerciais e patrocínios, enquanto outros 175 milhões de euros vieram de vendas em dias de jogos, como bilheteria, produtos na loja do clube e alimentação.

Desde que assumiu o comando do PSG, ainda em 2011, Nasser Al-Khelaïfi tinha um objetivo: conquistar a tão sonhada Champions League, fato este conquistado no último ano. Al-Khelaifi é, na prática, o presidente do clube e líder do Qatar Sports Investments (QSI), fundo que administra a equipe desde que ele assumiu o controle das ações. Na apresentação, ele disse que transformaria o PSG numa das maiores potências do futebol mundial, o que de fato ocorreu, mas muito mais por causa dos investimentos em atletas renomados do que por grandes conquistas intercontinentais.

— Paris segue sendo, após décadas, a mais procurada cidade do mundo pelos turistas. A França, berço de muito do que influenciou a educação e formação de várias repúblicas em todo o mundo, é o país em que nasceu a ideia da Copa do Campeões da Europa. Mas ambos, Paris e a França, nunca tiveram um clube protagonista da Europa. O PSG ocupou um lugar que precisava ser ocupado, e que nao só os parisienses demandavam, mas pessoas de todo o mundo — m aponta Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

Flamengo pode chegar a quase meio bilhão de reais somente com premiações em 2025

Apesar da disparidade econômica com os times europeus, o Flamengo deve ser o primeiro clube brasileiro a ultrapassar as cifras de R$ 2 bilhões neste temporada, resultado dos títulos da Copa Libertadores, do Campeonato Brasileiro e a participação no meio do ano com a Copa do Mundo de Clubes.

Somente com premiações até o momento, o Flamengo já embolsou nos cofres R$ 422,3 milhões, podendo chegar a R$ 449,3 milhões caso vença a Copa Intercontinental. Somente o título da decisão valem mais R$ 27 milhões. Esses números já incluem os valores do título do Brasileirão, que apesar de não terem sido divulgados oficialmente pela CBF, devem chegar perto de R$ 55 milhões.

— A superioridade de Flamengo é fruto de duas coisas muito claras: tamanho econômico e organização, com as finanças equilibradas e a estrutura fortalecida, ampliando assim as receitas. O que sustenta o Flamengo é exatamente essa combinação entre abundância de recursos e organização. Ele niciou essa transformação há cerca de dez anos, abrindo mão de títulos e evitando loucuras no começo. Eles se organizaram, reduziram ou quitaram dívidas, investiram em base e infraestrutura — avalia Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia durante o processo da SAF do clube com o Manchester City e atual CEO da Squadra Sports, primeira plataforma de multiclubes no Brasil.

— O destaque para o Flamengo no cenário nacional e internacional está também relacionado às receitas, mas este não é o único elemento importante. Estamos falando de uma gestões que se tornaram referência no futebol brasileiro, principalmente quando tratamos de profissionalização e boas práticas de governança. A meu ver, estes, sim, são os elementos essenciais que permitem a maior competitividade que hoje se vê em campo — acrescenta Moises Assayag, sócio diretor da Channel Associados e especialista em finanças no esporte, especialmente nas áreas de reestruturação financeira e operacional.

No faturamento geral, a diferença gritante do Flamengo para os demais clubes está nos direitos de transmissão de TV: com R$ 453 milhões arrecadados na última temporada, e publicidade e patrocínios, com R$ 417,7 milhões. Em 2025, o balanço do Flamengo vai vir ainda maior justamente por causa do contrato de patrocínio com a Betano, que passou a render ao clube R$ 268,5 milhões por temporada.

— Clubes melhor administrados, no longo prazo, tendem a gerar mais receitas e reduzir custos. Com maior superavit, eles tendem a formar equipes e elencos melhores. Esses, geram mais premiações e receitas com transferências, em um círculo virtuoso, que permite acessar melhores atletas e vencer mais jogos com eles. Esses jogos, isolados, são imprevisíveis, mas um grande conjunto deles, não. É razoável hoje dizer que não sabemos quais jogos Palmeiras e Flamengo vão ganhar a cada mês do próximo ano, mas é razoável dizer que vão ganhar e empatar um determinado percentual dos seus jogos no próximo ano — aponta Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

Nas últimas semanas, Flamengo e Palmeiras foram indicados ao prêmio de melhor clube do mundo. As equipes concorrem com mais 14 times no Globe Soccer Awards, entre eles, Bayern de Munique, Barcelona, Chelsea e PSG. A premiação é definida por voto popular e júri, e o vencedor será divulgado em cerimônia que acontece dia 28 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Também serão premiados o melhor jogador da temporada, melhor jogadora, melhor clube feminino, melhor promessa, melhor meio-campista, melhor atacante e melhor jogador de clube do Oriente Médio.

— Trata-se de um case avançado de monetização da paixão, com o Flamengo alavancando sua massa para maximizar receitas de direitos de transmissão e patrocínios recordes. Essa credibilidade administrativa é o grande diferencial de marketing hoje. A austeridade e a transparência atraem marcas globais e viabilizam investimentos em elencos de nível europeu, criando um círculo virtuoso: a gestão gera receita, que compra qualidade técnica, que por sua vez valoriza ainda mais a marca e atrai novos investidores — encerra Thales Rangel Mafia, Gerente de Marketing da Multimarcas Consórcios.

Valores em premiações arrecadados pelo Flamengo em 2025

Supercopa do Brasil: R$ 11 milhões

Carioca: Sem premiação

Mundial de Clubes: R$ 150,6 milhões

Copa do Brasil: R$ 5,953 milhões

Libertadores: R$ 178,8 milhões

Brasileirão: R$ 55 milhões (ainda não oficial)

Copa Intercontinental: R$ 21 milhões (pela vaga à final, podendo somar mais R$ 27 milhões se for campeão)

