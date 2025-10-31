CBF não descarta final da Libertadores no Brasil e aguarda Palmeiras e Flamengo

Presidente da CBF, Samir Xaud, esteve presente na goleada do Palmeiras sobre a LDU, que garantiu mais uma final brasileira na Libertadores. Após perder por três gols na ida, o Palmeiras marcou quatro vezes diante de sua torcida para reverter a desvantagem.

Palmeiras tem noite mágica, Veiga decisivo e avança à final da Libertadores

Questionado sobre uma possível mudança da decisão para o Brasil, Xaud deixou as portas abertas, mas reforçou que a decisão final é de responsabilidade da Conmebol. Segundo o dirigente, Brasília e Belém demonstraram interesse previamente.

O presidente da entidade máxima do futebol brasileiro revelou que ainda não foi procurado por nenhuma das diretorias, mas aguarda uma eventual reunião entre as partes.

- Diálogo sempre há, é a base da nossa gestão. Se for de interesse dos clubes, a CBF vai apoiar e vamos tentar fazer da melhor forma possível. As cidades (Brasília e Belém) se manifestaram sozinhas, não houve qualquer conversa anterior da CBF. Aí depende deles (Palmeiras e Flamengo). A CBF estará de portas abertas para esse conto, caso haja uma eventual decisão no Brasil - afirmou Samir Xaud, em entrevista na zona mista do Allianz Parque.

- Por enquanto será em Lima. Com essa final brasileira agora, nós podemos ver a possibilidade de trazer para o Brasil se os clubes tiverem essa intenção, a CBF pode ajudar com essa interlocução com a Conmebol - completou.

Samir Xaud, presidente da CBF, acompanhou a classificação do Palmeiras à final da Libertadores no Allianz Parque (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar em uma final de Libertadores. Em 2021, as equipes duelaram em Montevidéu, com os paulistas saindo vitoriosos por 2 a 1, após gol do atacante Deyverson já na prorrogação.

Até o momento, a final da Libertadores está mantida pela Conmebol em Lima, no Peru, para o dia 29 de novembro.