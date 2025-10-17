Weverton tem lesão na mão e deve desfalcar o Palmeiras contra o Flamengo

Goleiro titular na meta do Palmeiras, Weverton deve ser desfalque do time no duelo contra o Flamengo, marcado para domingo (19), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o jogador teve diagnosticado um problema na mão e, portanto, não deve estar em campo nesta 29ª rodada.

A informação sobre a lesão foi divulgada inicialmente pelo site UOL e confirmada pelo Lance!. O clube paulista ainda não divulgou a informação e também não informa o prazo de retorno de seus atletas machucados. O clube deve dar a notícia após os trabalhos desta sexta-feira (17), na Academia de Futebol, quando o jogador passará por novas avaliações.

Para a vaga de Weverton, Abel Ferreira trabalha com duas opções: a primeira é Marcelo Lomba, considerado o reserva imediato do goleiro titular. No entanto, Carlos Miguel, contratado nesta última janela de transferências pode ser a novidade, já que ainda não estreou pelo clube paulista.

Enquanto Carlos Miguel busca estrear, Lomba esteve em campo nesta temporada por quatro partidas. Os números mostram o quanto Weverton é peça importante de Abel Ferreira, já que esteve em campo em 58 dos 62 jogos disputados nesta temporada.

O Palmeiras é líder do Campeonto Brasileiro, com 61 pontos, três a frente do Flamengo, o segundo colocado na tabela.