Flamengo domina Cruzeiro nos últimos jogos, mas mata-matas têm vantagem celeste
Rubro-Negro venceu dez dos últimos 15 duelos
Cruzeiro e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Ao olhar para o retrospecto recente entre as equipes, os números indicam um melhor aproveitamento do Rubro-Negro. Entretanto, quando o assunto é confronto eliminatório, o cenário muda, e o time mineiro aparece à frente nas classificações.
Em 2018, os dois times também se encontraram nas oitavas de final da principal competição da América do Sul. Naquela ocasião, o Cruzeiro abriu vantagem no jogo de ida, no Maracanã, e venceu por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Thiago Neves. O uruguaio, hoje um dos principais ídolos da história recente do Flamengo, defendia a equipe celeste naquele confronto.
Na partida de volta, no Mineirão, o Flamengo chegou a diminuir a desvantagem com Léo Duarte e venceu por 1 a 0. O resultado, porém, não foi suficiente para evitar a eliminação. Com o placar agregado de 2 a 1, o Cruzeiro avançou às quartas de final.
Aquele confronto é uma das principais lembranças do time mineiro quando o adversário é o Flamengo em um mata-mata. E os números ajudam a explicar o motivo.
Cruzeiro leva vantagem nas classificações
Flamengo e Cruzeiro já se enfrentaram 12 vezes em confrontos eliminatórios de Copa do Brasil e Libertadores. O equilíbrio aparece no número de vitórias: são três para cada lado, além de seis empates.
Quando a conta passa a considerar quem avançou, porém, a vantagem é celeste. O Cruzeiro conseguiu a classificação em quatro oportunidades, enquanto o Flamengo levou a melhor em duas.
Além da Libertadores de 2018, outro capítulo marcante aconteceu na final da Copa do Brasil de 2017. As equipes empataram os dois jogos da decisão: 1 a 1 no Maracanã e 0 a 0 no Mineirão. O título acabou sendo definido nos pênaltis, com vitória do Cruzeiro por 5 a 3.
O Flamengo também tem uma classificação importante diante do rival. Em 2013, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro chegava ao confronto como favorito e venceu a partida de ida por 2 a 1, no Mineirão. Na volta, entretanto, o time carioca venceu por 1 a 0 no Maracanã e avançou.
Veja os confrontos eliminatórios entre Flamengo e Cruzeiro
- Libertadores 2018 — oitavas de final: Cruzeiro classificado
Flamengo 0 x 2 Cruzeiro
Cruzeiro 0 x 1 Flamengo
- Copa do Brasil 2017 — final: Cruzeiro campeão
Flamengo 1 x 1 Cruzeiro
Cruzeiro 0 x 0 Flamengo — 5 a 3 nos pênaltis
- Copa do Brasil 2013 — oitavas de final: Flamengo classificado
Cruzeiro 2 x 1 Flamengo
Flamengo 1 x 0 Cruzeiro
- Copa do Brasil 2003 — final: Cruzeiro campeão
Flamengo 1 x 1 Cruzeiro
Cruzeiro 3 x 1 Flamengo
- Copa do Brasil 1996 — semifinais: Cruzeiro classificado
Flamengo 1 x 1 Cruzeiro
Cruzeiro 0 x 0 Flamengo
- Copa do Brasil 1995 — quartas de final: Flamengo classificado
Cruzeiro 0 x 1 Flamengo
Flamengo 1 x 1 Cruzeiro
Flamengo domina retrospecto recente
Se a história dos mata-matas favorece o Cruzeiro, o retrospecto dos últimos anos mostra um cenário bastante diferente. Nos últimos 15 jogos entre as equipes, o Flamengo venceu dez vezes, enquanto o Cruzeiro ganhou apenas duas. Outros três confrontos terminaram empatados. Nesse período, o Rubro-Negro marcou 20 gols e sofreu somente oito.
O domínio carioca aparece principalmente a partir de 2019. Desde então, foram seis partidas pelo Brasileiro, com cinco vitórias do Flamengo, um empate e apenas um triunfo do time mineiro.
A última vitória celeste aconteceu justamente em maio de 2025, quando o Cruzeiro venceu por 2 a 1 no Mineirão. Antes disso, o adversário havia derrotado o Flamengo em agosto de 2018, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores daquele ano.
No encontro mais recente entre os clubes, o Flamengo voltou a vencer. Em março de 2026, a equipe carioca fez 2 a 0 pelo Brasileirão.
Últimos 15 jogos entre Flamengo e Cruzeiro:
- Flamengo 2 x 0 Cruzeiro — Brasileirão 2026
- Flamengo 0 x 0 Cruzeiro — Brasileirão 2025
- Cruzeiro 2 x 1 Flamengo — Brasileirão 2025
- Cruzeiro 0 x 1 Flamengo — Brasileirão 2024
- Flamengo 2 x 1 Cruzeiro — Brasileirão 2024
- Cruzeiro 0 x 2 Flamengo — Brasileirão 2023
- Flamengo 1 x 1 Cruzeiro — Brasileirão 2023
- Cruzeiro 1 x 2 Flamengo — Brasileirão 2019
- Flamengo 3 x 1 Cruzeiro — Brasileirão 2019
- Cruzeiro 0 x 2 Flamengo — Brasileirão 2018
- Cruzeiro 0 x 1 Flamengo — Libertadores 2018
- Flamengo 1 x 0 Cruzeiro — Brasileirão 2018
- Flamengo 0 x 2 Cruzeiro — Libertadores 2018
- Flamengo 2 x 0 Cruzeiro — Brasileirão 2017
- Cruzeiro 0 x 0 Flamengo — Copa do Brasil 2017
Retrospecto geral é equilibrado
Considerando toda a história do confronto, Flamengo e Cruzeiro já se enfrentaram 104 vezes. A vantagem também pertence ao Rubro-Negro, mas por uma margem pequena. São 40 vitórias do Flamengo, 36 triunfos do Cruzeiro e 28 empates.
O retrospecto, portanto, apresenta dois cenários distintos antes do reencontro pela Libertadores: de um lado, o Flamengo chega com ampla vantagem nos confrontos mais recentes; do outro, o Cruzeiro carrega uma história favorável quando os duelos entre os clubes valem classificação.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Cruzeiro
Provável escalação: Cruzeiro tem dúvida no ataque e baixasHá 2 minutos
Vasco
Lukaku foi alvo do Vasco antes de encaminhar ida para novo clube; saiba detalhesHá 54 minutos
Cruzeiro
William e João Marcelo projetam Cruzeiro x FlamengoHá 1 hora
Futebol Nacional
Pelo Flamengo, Leonardo Jardim volta ao Mineirão após saída turbulenta do CruzeiroHá 2 horas
Corinthians
Memphis se vê traído e pode levar Corinthians à Fifa; saiba o motivoHá 2 horas
Corinthians
Os bastidores do 'não': saída de Memphis causa surpresa e agita ambiente do CorinthiansHá 3 horas
Mais LANCE!