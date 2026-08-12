Flamengo domina Cruzeiro nos últimos jogos, mas mata-matas têm vantagem celeste Rubro-Negro venceu dez dos últimos 15 duelos

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Ao olhar para o retrospecto recente entre as equipes, os números indicam um melhor aproveitamento do Rubro-Negro. Entretanto, quando o assunto é confronto eliminatório, o cenário muda, e o time mineiro aparece à frente nas classificações.

Em 2018, os dois times também se encontraram nas oitavas de final da principal competição da América do Sul. Naquela ocasião, o Cruzeiro abriu vantagem no jogo de ida, no Maracanã, e venceu por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Thiago Neves. O uruguaio, hoje um dos principais ídolos da história recente do Flamengo, defendia a equipe celeste naquele confronto.

continua após a publicidade

Cruzeiro x Flamengo em 2018 (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro E.C.)

Na partida de volta, no Mineirão, o Flamengo chegou a diminuir a desvantagem com Léo Duarte e venceu por 1 a 0. O resultado, porém, não foi suficiente para evitar a eliminação. Com o placar agregado de 2 a 1, o Cruzeiro avançou às quartas de final.

Aquele confronto é uma das principais lembranças do time mineiro quando o adversário é o Flamengo em um mata-mata. E os números ajudam a explicar o motivo.

continua após a publicidade

Cruzeiro leva vantagem nas classificações

Flamengo e Cruzeiro já se enfrentaram 12 vezes em confrontos eliminatórios de Copa do Brasil e Libertadores. O equilíbrio aparece no número de vitórias: são três para cada lado, além de seis empates.

Quando a conta passa a considerar quem avançou, porém, a vantagem é celeste. O Cruzeiro conseguiu a classificação em quatro oportunidades, enquanto o Flamengo levou a melhor em duas.

continua após a publicidade

Além da Libertadores de 2018, outro capítulo marcante aconteceu na final da Copa do Brasil de 2017. As equipes empataram os dois jogos da decisão: 1 a 1 no Maracanã e 0 a 0 no Mineirão. O título acabou sendo definido nos pênaltis, com vitória do Cruzeiro por 5 a 3.

Cruzeiro x Flamengo em 2018 (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro E.C.)

O Flamengo também tem uma classificação importante diante do rival. Em 2013, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro chegava ao confronto como favorito e venceu a partida de ida por 2 a 1, no Mineirão. Na volta, entretanto, o time carioca venceu por 1 a 0 no Maracanã e avançou.

continua após a publicidade

Elias, emocionado, comemora gol do Flamengo contra o Cruzeiro (Foto de Cleber Mendes/Lancepress!/AFP)

Veja os confrontos eliminatórios entre Flamengo e Cruzeiro

Libertadores 2018 — oitavas de final: Cruzeiro classificado

Flamengo 0 x 2 Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 1 Flamengo

Cruzeiro classificado Flamengo 0 x 2 Cruzeiro Cruzeiro 0 x 1 Flamengo Copa do Brasil 2017 — final: Cruzeiro campeão

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 0 Flamengo — 5 a 3 nos pênaltis

Cruzeiro campeão Flamengo 1 x 1 Cruzeiro Cruzeiro 0 x 0 Flamengo — 5 a 3 nos pênaltis Copa do Brasil 2013 — oitavas de final: Flamengo classificado

Cruzeiro 2 x 1 Flamengo

Flamengo 1 x 0 Cruzeiro

Flamengo classificado Cruzeiro 2 x 1 Flamengo Flamengo 1 x 0 Cruzeiro Copa do Brasil 2003 — final: Cruzeiro campeão

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 3 x 1 Flamengo

Cruzeiro campeão Flamengo 1 x 1 Cruzeiro Cruzeiro 3 x 1 Flamengo Copa do Brasil 1996 — semifinais: Cruzeiro classificado

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 0 Flamengo

Cruzeiro classificado Flamengo 1 x 1 Cruzeiro Cruzeiro 0 x 0 Flamengo Copa do Brasil 1995 — quartas de final: Flamengo classificado

Cruzeiro 0 x 1 Flamengo

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro

Flamengo domina retrospecto recente

Se a história dos mata-matas favorece o Cruzeiro, o retrospecto dos últimos anos mostra um cenário bastante diferente. Nos últimos 15 jogos entre as equipes, o Flamengo venceu dez vezes, enquanto o Cruzeiro ganhou apenas duas. Outros três confrontos terminaram empatados. Nesse período, o Rubro-Negro marcou 20 gols e sofreu somente oito.

O domínio carioca aparece principalmente a partir de 2019. Desde então, foram seis partidas pelo Brasileiro, com cinco vitórias do Flamengo, um empate e apenas um triunfo do time mineiro.

continua após a publicidade

A última vitória celeste aconteceu justamente em maio de 2025, quando o Cruzeiro venceu por 2 a 1 no Mineirão. Antes disso, o adversário havia derrotado o Flamengo em agosto de 2018, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores daquele ano.

No encontro mais recente entre os clubes, o Flamengo voltou a vencer. Em março de 2026, a equipe carioca fez 2 a 0 pelo Brasileirão.

Pedro e Jardim celebram juntos gol do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/ AGIF /Folhapress)

Últimos 15 jogos entre Flamengo e Cruzeiro:

Flamengo 2 x 0 Cruzeiro — Brasileirão 2026

Flamengo 0 x 0 Cruzeiro — Brasileirão 2025

Cruzeiro 2 x 1 Flamengo — Brasileirão 2025

Cruzeiro 0 x 1 Flamengo — Brasileirão 2024

Flamengo 2 x 1 Cruzeiro — Brasileirão 2024

Cruzeiro 0 x 2 Flamengo — Brasileirão 2023

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro — Brasileirão 2023

Cruzeiro 1 x 2 Flamengo — Brasileirão 2019

Flamengo 3 x 1 Cruzeiro — Brasileirão 2019

Cruzeiro 0 x 2 Flamengo — Brasileirão 2018

Cruzeiro 0 x 1 Flamengo — Libertadores 2018

Flamengo 1 x 0 Cruzeiro — Brasileirão 2018

Flamengo 0 x 2 Cruzeiro — Libertadores 2018

Flamengo 2 x 0 Cruzeiro — Brasileirão 2017

Cruzeiro 0 x 0 Flamengo — Copa do Brasil 2017

Retrospecto geral é equilibrado

Considerando toda a história do confronto, Flamengo e Cruzeiro já se enfrentaram 104 vezes. A vantagem também pertence ao Rubro-Negro, mas por uma margem pequena. São 40 vitórias do Flamengo, 36 triunfos do Cruzeiro e 28 empates.

continua após a publicidade

O retrospecto, portanto, apresenta dois cenários distintos antes do reencontro pela Libertadores: de um lado, o Flamengo chega com ampla vantagem nos confrontos mais recentes; do outro, o Cruzeiro carrega uma história favorável quando os duelos entre os clubes valem classificação.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.