Hulk comenta momento de Zubeldía no Fluminense: 'Ele vê o que acontece' Tricolor empatou com Independiente Rivadavia no Maracanã

Hulk saiu em defesa de Luis Zubeldía após o empate do Fluminense com o Independiente Rivadavia pela Libertadores, nesta terça-feira (11). O atacante reconheceu a pressão sobre o treinador em meio à sequência sem vitórias, mas afirmou que a responsabilidade pelo momento não pode ser colocada apenas no comandante.

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— Infelizmente, o futebol às vezes é um pouco ingrato. Quando se consegue o resultado, tudo é perfeito, mas quando não vem, o treinador é o primeiro a ser cobrado. Mas longe de ser o culpado o Zubeldía. Pelo contrário. O futebol é um esporte coletivo. O treinador escala, entende que é a melhor formação e a melhor opção para aquele jogo pelo que viu durante a semana. Ele vê o que acontece no dia a dia, a entrega de todo mundo — afirmou Hulk.

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O camisa 7 também colocou os jogadores no centro da cobrança e disse que a resposta precisa aparecer dentro de campo.

— A cobrança é natural de dizer: "O culpado é o treinador", mas não é. A gente sabe que o culpado não é só o treinador. Somos nós, jogadores, que entramos em campo. A gente quer mudar essa imagem e puxar para um lado mais positivo, mas só consegue mudar com vitórias.

Hulk ainda reconheceu que vive um momento abaixo do que espera individualmente. O atacante afirmou que vem se cobrando e apontou a tomada de decisão no último terço como um dos problemas recentes.

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— Eu particularmente venho me cobrando bastante, me cuidando muito para tentar levar alegria para todo mundo e infelizmente não estou conseguindo tomar as melhores decisões. Mas isso não vai me colocar para baixo. Pelo contrário, vai me motivar ainda mais. A gente só consegue responder dentro de campo. Apesar de não ter feito um grande jogo hoje, mantivemos o controle da partida. O controle nós estamos tendo. Então, precisamos melhorar na questão da definição final.

Na avaliação do atacante, Zubeldía também vem tentando encontrar soluções ao promover mudanças e dar oportunidades ao elenco.

— O técnico vem mudando, vem testando, vem dando oportunidade. Acho que ninguém pode reclamar disso. No futebol, a gente usa muito a palavra trabalhar porque não existe outra forma de mudar. O mais importante é saber que temos um grupo de jogadores profissionais, atletas que se cuidam, que se cobram e sabem que precisam melhorar. Quando as vitórias vierem, com certeza vai ser mais tranquilo para todo mundo trabalhar melhor. Para isso, é mudar os resultados e mudar também a opinião de quem está lá de fora.

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Zubeldía no banco do Fluminense (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a enfrentar o Independiente Rivadavia na próxima terça-feira (18), em Mendoza, na Argentina. Antes disso, o Tricolor entra em campo contra o Palmeiras, no sábado, pelo Brasileirão, no Maracanã.

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