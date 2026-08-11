Flamengo reencontra Cruzeiro oito anos após eliminação que antecedeu era de glórias
Base daquele time, como Diego Ribas e Everton Ribeiro, ganhou casca antes de protagonizar o período de títulos
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Em agosto de 2018, o Flamengo deixou a Libertadores nas oitavas de final após ser eliminado pelo Cruzeiro. Oito anos depois, os dois times voltam a se enfrentar na mesma fase da competição, mas a lembrança daquele confronto ganhou um significado diferente com o passar do tempo. Naquele momento, a queda no Mineirão representava mais uma frustração para um Flamengo que há anos buscava voltar a ser protagonista na América. Hoje, olhando em retrospecto, aquela eliminação pode ser vista como o último capítulo antes de uma transformação profunda no clube.
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O Rubro-Negro havia passado anos distante das fases decisivas da Libertadores. A campanha de 2018, portanto, já representava um avanço: o time chegou às oitavas de final invicto e com expectativa de voltar a brigar pelo título continental. A derrota por 2 a 0 no Maracanã, porém, colocou um ponto final naquele sonho. No Mineirão, o Flamengo venceu por 1 a 0, mas não conseguiu reverter a desvantagem.
O que ninguém poderia imaginar naquele momento é que aquele seria o último mata-mata de Libertadores perdido pelo Flamengo antes de uma sequência que mudaria a história recente do clube.
Queda para o Cruzeiro marcou uma virada de chave na história do Flamengo
Um ano depois, o cenário era completamente diferente. O Flamengo de 2019 conquistou a Libertadores, chegou à final do Mundial de Clubes e ainda levantou o troféu do Brasileirão. A partir dali, o clube passou a frequentar de forma constante as decisões e a disputar títulos que, durante anos, pareciam distantes.
Aquela queda, portanto, não pode ser tratada como a causa da transformação. Mas foi parte do processo. O Flamengo, que caiu diante do Cruzeiro, ganhou casca, manteve personagens importantes e, nos meses seguintes, passou por uma reformulação que o levou a outro patamar.
Os personagens que ficaram e escreveram seus nomes na história
Parte da explicação está justamente nos jogadores que estavam naquele elenco de 2018 e permaneceram no clube para viver a transformação. Diego Alves era o goleiro daquela equipe. Éverton Ribeiro, uma das principais referências técnicas. Diego Ribas, um dos líderes do vestiário. Os três estavam em campo quando o Flamengo foi eliminado e, pouco mais de um ano depois, estavam entre os protagonistas da conquista da Libertadores do ano seguinte.
Não foi apenas um título. Eles se tornaram referências de uma geração que passou a colecionar troféus e que marcou uma das eras mais vitoriosas da história do clube.
Everton Ribeiro, Diego Alves e Diego Ribas deixaram o clube anos depois como ídolos, com uma relação construída justamente durante esse processo de transformação. A queda de 2018 aconteceu com parte da base que ajudaria a construir o Flamengo vencedor dos anos seguintes.
Outros nomes daquele elenco também ajudam a contar essa história. Cuéllar era uma peça importante do meio-campo. Lucas Paquetá, ainda muito jovem, era um dos grandes destaques da equipe, embora tenha deixado o clube poucos meses depois para iniciar sua trajetória na Europa.
Agora, Paquetá volta ao Flamengo e reencontra justamente o Cruzeiro, adversário que marcou sua primeira passagem pelo clube. Só que, assim como o próprio Flamengo, ele também chega a esse reencontro em outro status.
Da queda à era vencedora
A diferença entre os dois momentos ajuda a dimensionar a transformação. Em 2018, o Flamengo voltou a disputar uma fase eliminatória da Libertadores, mas acabou eliminado nas oitavas de final. Em 2019, conquistou a América. Em 2021, voltou à decisão e terminou como vice-campeão. Em 2022, levantou novamente a taça. Em 2025, conquistou a Libertadores pela quarta vez (o único brasileiro tetracampeão).
O que aconteceu entre uma eliminação e a consolidação como potência continental foi muito maior do que uma simples troca de temporada. O clube mudou sua estrutura, reformulou o elenco, aumentou seu investimento e encontrou em Jorge Jesus o treinador capaz de potencializar aquela equipe. Mas também havia uma base que já estava ali. Jogadores que viveram a frustração de 2018 ajudaram a construir a mentalidade vencedora que viria depois.
A queda diante do Cruzeiro, por isso, pode ser entendida como o fim de um Flamengo que ainda buscava seu lugar entre os grandes da América e o início de uma caminhada que o transformaria em protagonista permanente.
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