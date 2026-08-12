Antes de Rosario x Corinthians, Diniz tem retrospecto equilibrado contra argentinos Timão busca resultado positivo na Argentina nesta quinta-feira (13), pela Libertadores

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Após ser eliminado da Copa do Brasil, o Corinthians tenta se manter vivo no último mata-mata que resta nesta temporada: a Copa Libertadores. Para isso, o time de Diniz precisa buscar um resultado positivo na quinta-feira (13), contra o Rosario Central, na Argentina, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental.

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O técnico do Alvinegro, Fernando Diniz, já enfrentou dez equipes argentinas ao longo de sua carreira, e o retrospecto é bem equilibrado. O treinador já esteve frente a frente com Newell's Old Boys, River Plate, Lanús, Boca Juniors, Independiente, Unión Santa Fe, Argentinos Juniors, Racing, Seleção Argentina e Platense.

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Diante dessas equipes, em 22 jogos, Diniz venceu nove vezes, perdeu oito e empatou cinco, o que resulta em um aproveitamento de 48,5%, além de 31 gols marcados e 26 gols sofridos. Os dados são do Sofascore.

Uma vitória fora de casa será importante para voltar à capital paulista com tranquilidade para o confronto de volta, marcado para a próxima semana, também na quinta-feira (20), no mesmo horário, na Neo Química Arena.

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A equipe corintiana viajou na terça-feira (11) para a cidade de Rosario e treinará no CT do Newell's Old Boys na véspera da partida.

Provável escalação do Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.

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Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)



