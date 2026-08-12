Pelo Flamengo, Leonardo Jardim volta ao Mineirão após saída turbulenta do Cruzeiro Treinador reencontra a torcida celeste no Mineirão após provocações no Maracanã

Leonardo Jardim voltará ao Mineirão nesta quarta-feira (11), mas desta vez em um papel diferente daquele que exerceu durante sua passagem pelo Cruzeiro. Agora treinador do Flamengo, o português reencontra a torcida celeste pela primeira vez no estádio desde sua saída do clube, em um ambiente que promete ser ainda mais hostil do que o primeiro encontro entre as partes, no Maracanã, pelo Brasileirão.

A relação entre Jardim e os cruzeirenses já havia dado sinais de que não terminou da melhor maneira no primeiro duelo entre Flamengo e Cruzeiro neste ano. Na ocasião, torcedores celestes prepararam uma série de provocações ao ex-treinador e levaram do Rio de Janeiro notas falsas com a palavra "mercenário", em referência à saída do português do clube.

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Cruzeirenses provocam Jardim antes de Flamengo x Cruzeiro (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Parte do material, porém, não chegou às arquibancadas. Segundo apuração do Lance!, na época, a segurança do Maracanã barrou alguns torcedores que tentavam entrar no estádio com sacos das notas falsas. Ainda assim, a provocação deixou claro que a passagem de Jardim pelo Cruzeiro continuava viva na memória dos torcedores. Agora, o cenário é diferente e, potencialmente, mais intenso.

Jardim traiu o Cruzeiro?

A provocação celeste vem depois de o treinador cair em contradição e assinar com o Flamengo, meses depois de dizer que, no Brasil, só treinaria a Raposa. Em sua coletiva de apresentação, ele chegou a negar que tenha ocorrido qualquer tipo de traição.

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– A relação, o carinho e a amizade que eu tenho com as pessoas, nada mudou. "Ah, você traiu o Cruzeiro." É só falar com o dono do Cruzeiro, ele é meu amigo, torcedor do clube e o dono. É só os jornalistas perguntarem a ele se eu traí em alguma situação. Sempre joguei com as coisas em cima da mesa. É só perguntar a ele. No Brasil, todos dão opinião. O carinho é o mesmo, amizade que tenho com pessoas lá dentro. Muitas mandaram mensagens me felicitando por voltar ao Brasil. Quero jogar a 200% – comentou Jardim.

Jardim em jogo do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Clima de provocação será ainda maior no Mineirão

Se o Maracanã serviu como primeiro capítulo do reencontro, o Mineirão será o verdadeiro teste para medir como ficou a relação entre Jardim e a torcida do Cruzeiro. No estádio em que o treinador comandou a equipe celeste, ele estará agora do outro lado, defendendo as cores do Flamengo.

A expectativa é de uma recepção marcada por vaias e provocações. O episódio ocorrido no Rio aumenta ainda mais a temperatura para o retorno do português a Belo Horizonte. Afinal, os cruzeirenses já haviam demonstrado que não esqueceram a forma como terminou a passagem de Jardim pelo clube, principalmente por, pouco tempo depois, assinar com o Rubro-Negro.

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O contexto também transforma o treinador em um dos personagens da partida antes mesmo de a bola rolar. Jardim não chega ao Mineirão apenas como adversário. Ele retorna ao estádio carregando uma história recente com a torcida, agora em uma condição completamente diferente.

— Com certeza será um jogo entre duas equipes que têm uma massa muito grande. Espero o Mineirão lotado. Temos que saber jogar o nosso jogo dentro de campo. É uma competição muito importante para o clube. Já ganhou 4 em sua história em 134 anos. Não é fácil de ganhar, mas partimos todos os anos. Fizemos uma primeira parte que é uma das melhores da história. Nossa ambição é sempre igual em todas as competições que o Flamengo participa — disse Jardim no último domingo, após triunfo contra o Vitória.

Do ponto de vista do Flamengo, o desafio será evitar que todo esse ambiente externo interfira no desempenho da equipe. Jardim terá de lidar com a pressão das arquibancadas enquanto tenta conduzir o time em uma partida importante pela Libertadores.

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Jardim à beira do campo em jogo do Flamengo no Maracanã (Foto: Ruano Carneiro/Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

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