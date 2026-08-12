Arboleda quebra silêncio após polêmica no São Paulo e fala sobre gol Jogador marcou seu primeiro gol no ano contra o Bolívar

Após marcar o gol do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Bolívar, nesta terça-feira (11), em La Paz, Arboleda falou sobre o momento de retorno ao clube e a relação com a torcida. O zagueiro, que voltou a ser utilizado após quatro meses afastado dos gramados, reconheceu que ainda precisa reconquistar o torcedor depois de toda a polêmica que envolveu seu afastamento.

- Primeiro, estou feliz pelo gol. Acho que conquistar a torcida vai ser aos poucos. Sei que a torcida está muito brava comigo, está chateada por tudo o que aconteceu. Mais uma vez, peço desculpas. No momento em que aconteceu tudo, eu não pensei em nada. Agora estou mentalizado em trabalhar junto com meus companheiros. Quero conquistar o amor da torcida de novo - disse Arboleda.

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O equatoriano também explicou pela primeira vez de forma mais detalhada o momento pessoal que atravessava quando deixou o clube sem autorização. Segundo Arboleda, a decisão de viajar ao Equador ocorreu em um período no qual enfrentava depressão e problemas pessoais. O jogador negou que o episódio tivesse relação com a diretoria, comissão técnica ou companheiros.

- Naquele momento eu não pensei em nada. Foi um período em que eu realmente estava passando por depressão. Quando a gente entra nesse problema, junto com tudo o que eu estava passando naquele momento, não pensei em nada. Só pensei em fugir, em sair. Não teve nada a ver com gente de fora - completou.

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Arboleda fez questão de afastar qualquer possibilidade de conflito com o clube ou com Roger Machado, técnico que estava à frente na época da polêmica. O defensor afirmou que seu problema era pessoal e destacou o relacionamento que mantém com os companheiros.

- O meu problema realmente era pessoal. Não era com a diretoria, não era com a comissão técnica. Quero que isso fique sempre claro. Não tive nada contra o treinador que estava naquele momento, nem contra meus companheiros. Eu amo todos eles, e eles sabem muito bem disso - completou.

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Como foi o empate do São Paulo?

Bolívar e São Paulo empataram por 1 a 1, nesta terça-feira (11), em La Paz, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em uma partida marcada pela dificuldade imposta pela altitude, por estreias e pelo gol de Arboleda, o Tricolor conseguiu sair da Bolívia com o confronto em aberto. Agora, tudo será decidido no Morumbis, no dia 18 de agosto, quando as equipes voltam a se enfrentar pela vaga nas quartas de final.

Arboleda comemorando gol em Bolívar x São Paulo (Foto: Brazil Photo Press/Folhapress)

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