Botafogo encara altitude e arquibancada 'raiz' diante do Cienciano
O Lance! esteve presente no estádio Inca Garcilaso de la Vega e traz detalhes do palco do jogo
O estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru, será o palco do jogo de ida entre Cienciano e Botafogo, nesta quinta-feira (13), pelas oitavas de final da Sul-Americana. O Glorioso visita um dos estádios mais altos do mundo, situado a 3.350 metros acima do nível do mar, em busca de uma vaga na próxima fase.
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O local é o oitavo estádio mais alto do planeta e o segundo com maior altitude entre os utilizados nesta edição da Sul-Americana, atrás apenas do Hernando Siles, em La Paz, capital da Bolívia. A condição geográfica impacta diretamente o desempenho físico dos atletas e se torna um fator relevante para o confronto.
O Inca Garcilaso de la Vega é o terceiro maior estádio do Peru e passou por reformas para a Copa América de 2004, e, atualmente, tem capacidade para 42.056 torcedores. A estrutura inclui setores atrás dos gols sem cadeiras, onde o público se posiciona diretamente no concreto, próximo ao campo e até das áreas de aquecimento.
Veja imagens do estádio
O Lance! esteve presente no estádio em outubro de 2024. O ambiente nas arquibancadas se destaca pela participação ativa dos torcedores locais, em sua maioria jovens, que cantam durante toda a partida e utilizam instrumentos para apoiar a equipe. Entre os costumes, está o consumo de chicha morada, bebida tradicional da região.
Uma curiosidade é que o estádio não possui bares internos. A venda de alimentos e bebidas ocorre por meio de barraquinhas distribuídas ao redor das arquibancadas.
O clima "raiz" espera o atual campeão e clube mais rico da América do Sul nesta noite. Nas alturas de Cusco, o Botafogo encara o Cienciano em busca de começar com o pé direito o mata-mata da Sul-Americana.
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