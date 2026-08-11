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São Paulo empata com Bolívar na altitude e leva decisão para o Morumbis

Tricolor precisa da vitória para classificar sem pênaltis

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
11/08/2026 23:26
Atualizado há 1 hora
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Rafael faz mais uma defesa durante o duelo entre Bolívar e São Paulo, em La Paz
São Paulo e Bolívar voltam a se encontrar no Morumbis (Foto: Jorge BERNAL / AFP)

Bolívar e São Paulo empataram por 1 a 1, nesta terça-feira (11), em La Paz, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em uma partida marcada pela dificuldade imposta pela altitude, por estreias e pelo gol de Arboleda, o Tricolor conseguiu sair da Bolívia com o confronto em aberto. Agora, tudo será decidido no Morumbis, no dia 18 de agosto, quando as equipes voltam a se enfrentar pela vaga nas quartas de final.

Primeiro tempo

O Bolívar começou com mais posse e tentou pressionar o São Paulo, principalmente pelos lados, mas encontrou uma equipe bem posicionada defensivamente. O time paulista também conseguiu controlar algumas investidas do adversário, com destaque para Domingos Duarte e Arboleda nos cortes defensivos. O São Paulo foi mais eficiente nas oportunidades que criou e abriu o placar aos 22 minutos, quando Arboleda subiu mais que a marcação após escanteio cobrado por Iago e cabeceou para as redes. Foi o primeiro gol do zagueiro no ano, buscando sua redenção. Tricolor foi para o intervalo em vantagem.

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Arboleda em comemoração de gol no São Paulo
Arboleda em comemoração de gol pelo São Paulo (Foto: Jorge BERNAL / AFP)

Segundo tempo

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O São Paulo voltou do intervalo buscando manter o controle e teve boas oportunidades para ampliar, principalmente com Marcos Antônio e Luciano, mas não conseguiu aproveitar. Rafael também apareceu bem, fazendo uma grande defesa em finalização de Robson Matheus. Aos 17 minutos, após uma sequência de pressão e uma bola afastada parcialmente por Domingos Duarte, Melgar aproveitou a sobra na entrada da área e finalizou para empatar, mesmo com os jogadores do São Paulo reclamando de impedimento de Asprilla no início da jogada. O Tricolor ainda teve chances antes do gol, mas acabou sofrendo com a pressão boliviana.

O São Paulo passou a sofrer mais com a pressão do Bolívar na reta final e adotou uma postura mais defensiva, chegando a montar uma linha de cinco para proteger a área. Na reta final, Buta fez sua estreia pelo São Paulo, entrando no lugar de Lucas Ramon, enquanto Cauly e outros jogadores também foram acionados para tentar dar novo fôlego à equipe, mas a equipe segurou o empate.

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Visão do Lance!

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O gol de Arboleda foi o lance capital do primeiro tempo. Em um jogo no qual o Bolívar tinha mais posse e tentava pressionar o São Paulo, o Tricolor foi eficiente na bola parada e conseguiu transformar uma das poucas oportunidades em vantagem. Jogador marca seu primeiro gol do ano, em uma temporada tão polêmica.

Deu aula 🏅

Iago Borduchi deu aula na estreia pelo São Paulo. O lateral foi muito seguro durante a partida, mostrou personalidade para atuar em um cenário complicado e cumpriu bem seu papel defensivo. Além disso, teve participação direta no gol do Tricolor ao cobrar o escanteio que encontrou Arboleda na área para abrir o placar.

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Ficou abaixo 📉

Pablo Maia foi o destaque negativo do São Paulo na partida. O volante teve dificuldades para dar fluidez à saída de bola, perdeu disputas e não conseguiu se impor na marcação. Sem conseguir acompanhar os movimentos do Bolívar e com dificuldades para ocupar os espaços, acabou deixando o meio-campo exposto.

✅ Ficha técnica

Bolívar 🆚 São Paulo
Copa Sul-Americana - ida das oitavas de final

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Hernando Siles, em La Paz
🥅 Gols: Arboleda (0-1);
🟨 Cartões amarelos: Iago (São Paulo)
🟥 Cartões vermelhos: Pedro Augusto (preparador do São Paulo)

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Bolívar (Técnico: Alejandro Restrepo)
Lampe; Jesús Sagredo (Batallini), Rodríguez (Jhon Velásquez), Echeverría e José Sagredo; Melgar, Matheus (Billy Arce), Saavedra (Ervin Vaca) e Rodríguez; Cauteruccio (Bruno Miranda) e Asprilla.

São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Lucas Ramon (Buta), Domingos Duarte, Arboleda e Iago (Wendell); Newton, Pablo Maia, Bobadilla (Cauly) e Marcos Antônio (Danielzinho); Luciano (Ferreira) e Calleri.

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