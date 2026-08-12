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Dorival avalia empate do São Paulo com Bolívar e dispara sobre altitude

Técnico tricolor falou sobre empate com o Bolívar

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
12/08/2026 00:42
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Dorival Júnior pelo São Paulo
Dorival Júnior no comando do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Dorival Júnior falou sobre as dificuldades do São Paulo contra o Bolívar no empate por 1 a 1, em jogo que marcou a ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O treinador avaliou que o Tricolor conseguiu executar o planejamento no primeiro tempo e, mesmo com o aumento do desgaste na etapa final, manteve a organização para sair da Bolívia com a decisão em aberto.

- Hoje nós conseguimos trazer aí praticamente o nosso grupo completo, à exceção de dois ou três atletas que ainda estão entregues ao departamento médico. Acho que esse é um fator importante. Encorpa um pouco mais, nos dá um pouco mais de opções, a gente pode mexer um pouco mais com as peças, e isso é muito bom para um treinador - disse Dorival.

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- Foi um jogo muito difícil. Sempre é muito difícil jogar aqui dentro. O jogo, em determinados momentos, fica até desleal, porque é uma equipe já adaptada contra uma equipe que praticamente vem conhecer essa nova situação dentro dos 90 minutos - completou.

Dorival no comando do São Paulo
Dorival no comando do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Dorival comenta gol sofrido

Sobre o gol de empate do Bolívar, marcado por Melgar aos 17 minutos do segundo tempo, Dorival afirmou que recebeu a informação de que poderia ter existido impedimento na origem da jogada. O treinador, porém, evitou cravar a irregularidade e afirmou que o lance ainda precisaria ser analisado.

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- O que nos foi passado é que havia uma situação de impedimento. Nos foi passado lá de cima. Nós temos que avaliar, tentamos ali a abordagem, mas agora temos que avaliar se realmente aconteceu. Acho que foi um jogo que, se transcorresse tudo dentro de uma normalidade e se estivéssemos adaptados a uma situação como essa, eu vejo que nós teríamos um rendimento ainda superior - completou.

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