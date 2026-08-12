William e João Marcelo projetam Cruzeiro x Flamengo Os atletas ressaltaram o peso do duelo decisivo pela Libertadores

O Cruzeiro inicia, nesta quarta-feira (12), a decisão de uma vaga nas quartas de final da Libertadores, em confronto contra o Flamengo. Antes do jogo, William e João Marcelo projetaram o embate e descartaram o impacto do retrospecto do confronto na partida no Mineirão.

– Em relação ao retrospecto, eu acho que não impacta em nada. Nós somos novos jogadores, em busca de novas conquistas e de colocar o nosso nome na história do clube. A nossa motivação é com o jogo em si, independentemente de retrospecto positivo ou negativo. Tentamos fazer o nosso melhor em todas as partidas para tentar sair com a vitória, sempre honrando a camisa do Cruzeiro. Todos os jogadores têm esse pensamento e essa motivação – avaliou William em entrevista à Betnacional.

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– Sobre ter decidido em casa na Copa do Brasil, agora terá esse desafio de não estar decidindo em casa. Mas tenho certeza de que todos os jogadores são experientes o suficiente e de que a torcida do Cruzeiro vai lotar o espaço visitante no Rio para nos apoiar e estar com a gente. Então, não vamos sentir essa falta da torcida. Não faz muita diferença: é dar o nosso melhor no primeiro jogo, com o apoio da nossa torcida, e no segundo jogo sei que eles estarão lá nos apoiando também – comenta o lateral.

Enquanto isso, João Marcelo destaca a confiança na qualidade do elenco do Cruzeiro, mesmo reconhecendo a força do rival.

João Marcelo chuta bola dentro da área ( Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– É um jogo de grande projeção e sabemos da dificuldade que nos espera. Conhecemos a qualidade da equipe deles, mas o Cruzeiro também é gigante. Sabemos da força do nosso grupo e da nossa torcida. Vamos trabalhar com muita concentração para desempenhar um grande futebol e, se Deus quiser, sair com a vitória – analisa João Marcelo.

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Cruzeiro x Flamengo

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília). As equipes disputam partida válida pela ida das oitavas de final da Libertadores.

O Cruzeiro chega para o duelo embalado pela classificação na Copa do Brasil e a vitória do último fim de semana contra o Mirassol. No jogo de domingo, a Raposa ganhou mais opções com as estreias de Wesley e João Costa. Lucho Rodríguez também pode estrear nesta semana.

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A equipe terá mais desfalques que novidades. Além dos lesionados Sinisterra, Gabriel Pec, Neyser e Cássio, Artur Jorge terá outras baixas importantes. Lucas Romero e Fagner estão suspensos para a partida. Com isso, Matheus Henrique e William devem ganhar espaço no time titular.

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