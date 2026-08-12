Cruzeiro e Flamengo iniciam disputa que pode ser divisor de águas
As equipes se enfrentam em duelo pelas oitavas de final da Libertadores
Cruzeiro e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira (12), pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O confronto no Mineirão será o primeiro de duas partidas que podem ser um divisor de águas para as duas equipes.
Os times chegam para o confronto vindos de vitórias. No domingo, a Raposa venceu o Mirassol por 3 a 1 em Belo Horizonte, e o Rubro-Negro superou o Vitória por 2 a 0.
Nesta temporada, Flamengo e Cruzeiro se enfrentaram no primeiro semestre, pelo Brasileirão, mas em outro contexto. Ainda com Tite, os mineiros foram derrotados por 2 a 0, com gols de Carrascal e Pedro.
O duelo pela Libertadores pode ser um divisor de águas para Cruzeiro e Flamengo. Para o Rubro-Negro, é a única competição restante no calendário, além do Brasileirão. Do lado celeste, uma eliminação pode impactar o ambiente na Toca da Raposa II às vésperas de outro confronto decisivo, pela Copa do Brasil, contra o Atlético-MG.
Cruzeiro chega embalado para duelo contra o Flamengo
O Cruzeiro apresentou evolução notável com o trabalho de Artur Jorge. Depois de um início de Brasileirão complicado, lutando contra a zona de rebaixamento, o clube alcançou a quinta posição do torneio no último fim de semana.
Desde que o português assumiu o comando, a equipe perdeu apenas quatro partidas, três delas no Mineirão. Na Libertadores, a Raposa sofreu apenas uma derrota, para a Universidad Católica, no Mineirão.
Desde a retomada após a pausa para a Copa do Mundo, o Cruzeiro venceu quatro partidas, empatou uma e foi derrotado apenas uma vez. Na última semana, os mineiros eliminaram a Chapecoense nas oitavas de final da Copa do Brasil.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Para o confronto desta quarta-feira (12), o Cabuloso tem dúvidas nas pontas. Recentemente, o clube contratou Lucho Rodríguez, João Costa e Wesley, todos à disposição. Antes das chegadas, Kenji e Arroyo vinham sendo escalados como titulares. No meio e na lateral-direita, Artur Jorge terá que promover mudanças devido às suspensões de Romero e Fagner. Matheus Henrique e William devem iniciar a partida.
Flamengo afastou crise, mas terá que lidar com desfalques
O triunfo diante do Vitória afastou a crise que vinha rondando o Ninho do Urubu, por conta dos empates amargos contra São Paulo e Internacional. Com isso, o time carioca, atual campeão da Libertadores, buscará a vitória fora de casa para começar essa fase do torneio com o pé direito. Para isso, terá que lidar não só com as ausências de reforços, mas também com desfalques.
O Flamengo até tentou buscar reforços no mercado, mas se frustrou. O clube tentou contratar Thiago Almada e Luiz Henrique, mas sem êxito. Assim, não inscreveu nenhum outro nome de peso no torneio, diferentemente do Cruzeiro, que contará com cinco reforços na competição.
Além disso, Jardim também terá que lidar com três ausências por conta do departamento médico: Vitão, Alex Sandro e Cebolinha. Além do trio, Luiz Araújo, que vem treinando com o grupo, mas ainda não está 100%, também não foi relacionado.
🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!
Tudo sobre
Futebol Nacional
Contra o Palmeiras, Neymar tenta redenção enquanto Santos busca título da Copa do BrasilHá 2 minutos
Botafogo
Botafogo encara altitude e arquibancada 'raiz' diante do CiencianoHá 2 minutos
Futebol Nacional
Gestão Esportiva na Prática: o futebol brasileiro não perde tempo. Ele o desperdiçaHá 2 minutos
Lancepédia
Por onde anda Ruy Cabeção, ex-lateral de Botafogo e Fluminense?Há 8 minutos
Fluminense
A culpa dos resultados ruins do Fluminense é só do Zubeldía?Há 32 minutos
Corinthians
Antes de Rosario x Corinthians, Diniz tem retrospecto equilibrado contra argentinosHá 32 minutos
Mais LANCE!