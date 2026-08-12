Cruzeiro e Flamengo iniciam disputa que pode ser divisor de águas As equipes se enfrentam em duelo pelas oitavas de final da Libertadores

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira (12), pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O confronto no Mineirão será o primeiro de duas partidas que podem ser um divisor de águas para as duas equipes.

Os times chegam para o confronto vindos de vitórias. No domingo, a Raposa venceu o Mirassol por 3 a 1 em Belo Horizonte, e o Rubro-Negro superou o Vitória por 2 a 0.

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Nesta temporada, Flamengo e Cruzeiro se enfrentaram no primeiro semestre, pelo Brasileirão, mas em outro contexto. Ainda com Tite, os mineiros foram derrotados por 2 a 0, com gols de Carrascal e Pedro.

O duelo pela Libertadores pode ser um divisor de águas para Cruzeiro e Flamengo. Para o Rubro-Negro, é a única competição restante no calendário, além do Brasileirão. Do lado celeste, uma eliminação pode impactar o ambiente na Toca da Raposa II às vésperas de outro confronto decisivo, pela Copa do Brasil, contra o Atlético-MG.

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Jogadores de Cruzeiro e Flamengo no Maracanã (Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)

Cruzeiro chega embalado para duelo contra o Flamengo

O Cruzeiro apresentou evolução notável com o trabalho de Artur Jorge. Depois de um início de Brasileirão complicado, lutando contra a zona de rebaixamento, o clube alcançou a quinta posição do torneio no último fim de semana.

João Marcelo chuta bola dentro da área (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Desde que o português assumiu o comando, a equipe perdeu apenas quatro partidas, três delas no Mineirão. Na Libertadores, a Raposa sofreu apenas uma derrota, para a Universidad Católica, no Mineirão.

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Desde a retomada após a pausa para a Copa do Mundo, o Cruzeiro venceu quatro partidas, empatou uma e foi derrotado apenas uma vez. Na última semana, os mineiros eliminaram a Chapecoense nas oitavas de final da Copa do Brasil.

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Para o confronto desta quarta-feira (12), o Cabuloso tem dúvidas nas pontas. Recentemente, o clube contratou Lucho Rodríguez, João Costa e Wesley, todos à disposição. Antes das chegadas, Kenji e Arroyo vinham sendo escalados como titulares. No meio e na lateral-direita, Artur Jorge terá que promover mudanças devido às suspensões de Romero e Fagner. Matheus Henrique e William devem iniciar a partida.

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Flamengo afastou crise, mas terá que lidar com desfalques

O triunfo diante do Vitória afastou a crise que vinha rondando o Ninho do Urubu, por conta dos empates amargos contra São Paulo e Internacional. Com isso, o time carioca, atual campeão da Libertadores, buscará a vitória fora de casa para começar essa fase do torneio com o pé direito. Para isso, terá que lidar não só com as ausências de reforços, mas também com desfalques.

Bruno Henrique comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo até tentou buscar reforços no mercado, mas se frustrou. O clube tentou contratar Thiago Almada e Luiz Henrique, mas sem êxito. Assim, não inscreveu nenhum outro nome de peso no torneio, diferentemente do Cruzeiro, que contará com cinco reforços na competição.

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Além disso, Jardim também terá que lidar com três ausências por conta do departamento médico: Vitão, Alex Sandro e Cebolinha. Além do trio, Luiz Araújo, que vem treinando com o grupo, mas ainda não está 100%, também não foi relacionado.

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