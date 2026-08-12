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Como chega o Bragantino, adversário do Atlético na Sul-Americana?

Massa Bruta vem de derrota, mas antes vivia uma longa sequência invicta

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
12/08/2026 06:00
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Jogadores do Bragantino comemoram vitória (Foto: reprodução RBB)
Jogadores do Bragantino comemoram vitória (Foto: reprodução RBB)
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O Atlético começa a decidir seu futuro na Copa Sul-Americana contra o Bragantino, de olho em uma vaga nas quartas de final da competição. O adversário, clube do interior paulista, vem de derrota, mas antes do tropeço vivia uma sequência invicta e um momento de crescimento na temporada.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético começa a decidir seu futuro na Copa Sul-Americana contra o Bragantino, de olho em uma vaga nas quartas de final da competição. O adversário, clube do interior paulista, vem de derrota, mas antes do tropeço vivia uma sequência invicta e um momento de crescimento na temporada.

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Momento do Bragantino

O Bragantino chega para o duelo após ser derrotado em casa pelo Corinthians no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta perdeu por 2 a 0 e viu chegar ao fim uma longa sequência de invencibilidade.

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Antes da derrota, o Bragantino acumulava dez partidas sem perder, considerando compromissos pelo Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e um amistoso de intertemporada. Nesse período, foram seis vitórias e quatro empates.

Para chegar às oitavas de final da Sul-Americana, o Bragantino precisou disputar os playoffs. A equipe terminou a fase de grupos na segunda colocação e enfrentou o Sporting Cristal, do Peru, na fase eliminatória. Após empatar por 0 a 0 no jogo de ida, no Peru, o Massa Bruta venceu por 1 a 0 em casa e garantiu a classificação para enfrentar o Atlético.

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No Campeonato Brasileiro, o Bragantino ocupa a oitava colocação, com 31 pontos. O Atlético, por sua vez, aparece na 11ª posição, com 29 pontos.

Na Copa do Brasil, o Bragantino foi eliminado ainda na quinta fase, quando entrou na competição. A equipe enfrentou o Mirassol e acabou dando adeus ao torneio.

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Números do Massa Bruta na temporada

Jogos: 40
Vitórias: 17 (43%)
Empates: 11 (28%)
Derrotas: 12 (30%)
Aproveitamento: 51,7%
Gols marcados: 56
Gols sofridos: 34

Atletas do Bragantino (Foto: reprodução RBB)
Atletas do Bragantino (Foto: reprodução RBB)

Bragantino x Atlético na Sul-Americana

Bragantino e Atlético se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A partida de volta será disputada na próxima quarta-feira (19), também às 19h, na Arena MRV. Quem avançar no confronto enfrentará o vencedor do duelo entre Santos e Macará, do Equador, nas quartas de final.

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