Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja os gols de Floresta x Santa Cruz: Rafael Índio e Renato marcam

Santa Cruz empata com Floresta e adia confirmação do acesso à Série B

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 19:19
Favorite o Lance! no Google
Renato marca, e Santa Cruz empata na partida contra o Floresta
Renato marca, e Santa Cruz empata na partida contra o Floresta (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF/Folhapress)

O Santa Cruz ficou no empate em 1 a 1 com o Floresta neste sábado (26), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Rafael Índio abriu o placar para o time cearense no primeiro tempo, mas Renato deixou tudo igual na etapa final, em cobrança de falta. Com o resultado, o Tricolor pernambucano ainda não confirmou matematicamente o acesso à Série B.

Brasileirão Série C 2026 - Floresta-CE x Santa Cruz

Floresta-CE x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações

Onde Assistir
Há 23 horas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Floresta saiu na frente aos 15 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento para a área, Rafael Índio apareceu para cabecear e balançar as redes, colocando os donos da casa em vantagem. O atacante ainda teve outra oportunidade clara antes do intervalo, mas finalizou por cima do gol.

continua após a publicidade

Veja o primeiro gol:

O Santa Cruz voltou melhor para o segundo tempo e passou a pressionar em busca do empate. Aos 39 minutos, a equipe pernambucana conseguiu a igualdade. Renato cobrou falta de forma precisa e marcou um golaço, levando a torcida coral presente no Presidente Vargas à festa.

Veja o gol de empate:

Nos minutos finais, o Floresta ainda chegou a marcar com João Victor, mas o gol foi anulado após revisão do VAR. Pouco depois, Alex Ruan, do Santa Cruz, foi expulso após intervenção da arbitragem de vídeo. O placar, porém, não sofreu mais alterações.

continua após a publicidade
Rafinha, jogador do Floresta comemora seu gol durante partida contra o Santa Cruz no estadio Presidente Vargas (CE) pelo campeonato Brasileiro C 2026.
Rafinha, jogador do Floresta comemora seu gol durante partida contra o Santa Cruz no estadio Presidente Vargas (CE) pelo campeonato Brasileiro C 2026. (Foto: Lucas Emanuel/AGIF/Folhapress)

Acesso fica para depois

O empate manteve o Santa Cruz vivo na briga pelo acesso, mas a confirmação matemática precisou ser adiada. Isso porque o Botafogo-PB também empatou com o Maringá, em João Pessoa, resultado que impediu a equipe pernambucana de garantir a vaga na Série B já neste sábado.

Apesar de não ter confirmado o acesso, o Santa Cruz deixou Fortaleza com a situação encaminhada e segue na disputa pelo retorno à Série B.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Taça da competição

Futebol Nacional

Real Madruga e Jardim Verônia disputam título da Super Copa Pioneer

Há 10 minutos
Diretoria Vasco - Pedrinho

Vasco

Vasco libera contrato da SAF com empresa de Lamacchia para análise do Conselho Deliberativo

Há 1 hora
Náutico x Sport

Futebol Nacional

Veja os gols de Náutico x Sport pela Série B do Brasileiro

Há 1 hora
Final da Copa do Nordeste Sub-20 teve confusão

Futebol Nacional

Confusão marca final da Copa do Nordeste Sub-20; veja vídeo

Há 1 hora
Equipe do São Paulo reunida

São Paulo

São Paulo perde titular para clássico contra o Santos pelo Brasileirão

Há 2 horas
Matheus Martins pode deixar o Botafogo

Botafogo

Botafogo prepara retorno de Matheus Martins contra o Vasco

Há 2 horas
Mais LANCE!
Lucas Moura treinou com o elenco do São Paulo neste sábado (26).

Lucas treina, tem retorno definido e São Paulo foca no clássico contra o Santos

Atlético Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético pode embolsar bolada com títulos nas Copas: veja os valores

Willian Arão

Willian Arão inicia transição para o gramado e deve retornar no clássico com o São Paulo

Camisa do Corinthians para final

Por que o Corinthians terá bet na camisa contra o São Paulo mesmo com proibição?

Mural inaugurado no CT do Atlético Nacional imortaliza o laço de fraternidade e solidariedade nascido da tragédia de 2016

Chapecoense retorna a Medellín sob comoção e homenagens

Lula assinando a Medida Provisória contra as bets

Governo proíbe bets no Brasil: veja passo a passo para resgatar seu saldo

Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians: Diniz comanda treino de posse de bola e criação ofensiva

Paulinho foi ao gramado no treino do Palmeiras neste sábado (26)

Palmeiras realiza segundo treino na Data Fifa visando duelo contra o Bahia

Marcos Lamacchia, candidato a novo investidor da SAF do Vasco, antes da partida contra o Cruzeiro, em São Januário

Lamacchia no Vasco: veja os aportes iniciais de outras SAFs

Espaço para o Corinthians

Loja inaugura espaço exclusivo para o Corinthians em Itaquera

Wladimir Mattos

Wladimir Mattos detalha projeto para o Santos e destaca papel de Neymar: 'Fundamental'

Camisa do Corinthians na Neo Química Arena

Corinthians deve deixar de ganhar valor milionário com fim das bets

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

Pedro Morisco e Otávio disputam vaga na Seleção após falha de Hugo