Veja os gols de Floresta x Santa Cruz: Rafael Índio e Renato marcam
Santa Cruz empata com Floresta e adia confirmação do acesso à Série B
O Santa Cruz ficou no empate em 1 a 1 com o Floresta neste sábado (26), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Rafael Índio abriu o placar para o time cearense no primeiro tempo, mas Renato deixou tudo igual na etapa final, em cobrança de falta. Com o resultado, o Tricolor pernambucano ainda não confirmou matematicamente o acesso à Série B.
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O Floresta saiu na frente aos 15 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento para a área, Rafael Índio apareceu para cabecear e balançar as redes, colocando os donos da casa em vantagem. O atacante ainda teve outra oportunidade clara antes do intervalo, mas finalizou por cima do gol.
Veja o primeiro gol:
O Santa Cruz voltou melhor para o segundo tempo e passou a pressionar em busca do empate. Aos 39 minutos, a equipe pernambucana conseguiu a igualdade. Renato cobrou falta de forma precisa e marcou um golaço, levando a torcida coral presente no Presidente Vargas à festa.
Veja o gol de empate:
Nos minutos finais, o Floresta ainda chegou a marcar com João Victor, mas o gol foi anulado após revisão do VAR. Pouco depois, Alex Ruan, do Santa Cruz, foi expulso após intervenção da arbitragem de vídeo. O placar, porém, não sofreu mais alterações.
Acesso fica para depois
O empate manteve o Santa Cruz vivo na briga pelo acesso, mas a confirmação matemática precisou ser adiada. Isso porque o Botafogo-PB também empatou com o Maringá, em João Pessoa, resultado que impediu a equipe pernambucana de garantir a vaga na Série B já neste sábado.
Apesar de não ter confirmado o acesso, o Santa Cruz deixou Fortaleza com a situação encaminhada e segue na disputa pelo retorno à Série B.
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