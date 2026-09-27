Saída da Betano pode custar 'um Paquetá' ao Flamengo
Perda de receita pode chegar a 20% e se aproximar do valor da contratação de Lucas Paquetá
O Flamengo já monitora os possíveis impactos de uma eventual saída da Betano do futebol brasileiro. Atual patrocinadora master do clube, a empresa tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2028, em um acordo que representa cerca de R$ 266 milhões aos cofres do clube.
Nos bastidores, a avaliação interna é de que uma eventual perda da Betano poderia provocar uma redução de aproximadamente 20% da receita anual do Flamengo.
A preocupação se deve ao fato de o governo federal anunciar, em 25 de setembro de 2026, uma medida que prevê a proibição das apostas online e dos patrocínios de casas de apostas no Brasil. Diante da possibilidade de mudanças no mercado, o Flamengo passou a acompanhar de perto os desdobramentos regulatórios e seus possíveis efeitos sobre as receitas comerciais.
A Betano está entre as principais fontes de receita comercial do clube. Caso as casas de apostas deixem de operar ou investir no futebol brasileiro, o Flamengo terá de buscar novos parceiros para compensar uma eventual perda de receita.
Nesse movimento, o clube também vem se aproximando de empresas de outros segmentos. Recentemente, João Adibe, CEO da Cimed, esteve na Gávea para uma reunião com a diretoria do Flamengo. A aproximação ocorre justamente em um momento no qual o clube pode precisar ampliar a presença de empresas de setores tradicionais em suas propriedades comerciais.
A Cimed já possui forte atuação no futebol brasileiro e também mantém parceria com a Seleção Brasileira. Diante do novo cenário envolvendo as casas de apostas, empresas de outros segmentos podem ganhar espaço nos principais ativos comerciais dos grandes clubes.
Por enquanto, não há definição sobre uma eventual saída da Betano no espaço master da camisa do Flamengo. O contrato atual permanece válido até o fim de 2028, mas uma eventual mudança no ambiente regulatório pode alterar esse cenário.
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Valor próximo ao investimento em Paquetá
Para dimensionar o impacto, a perda anual projetada pelo Flamengo seria próxima ao valor desembolsado pelo clube na contratação de Lucas Paquetá, no início deste ano.
O Rubro-Negro investiu cerca de R$ 260 milhões para contratar o meio-campista. A comparação ajuda a dimensionar o tamanho do impacto financeiro que o clube poderia enfrentar caso as mudanças no mercado de apostas se confirmem.
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