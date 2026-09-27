Saída da Betano pode custar 'um Paquetá' ao Flamengo

O Flamengo já monitora os possíveis impactos de uma eventual saída da Betano do futebol brasileiro. Atual patrocinadora master do clube, a empresa tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2028, em um acordo que representa cerca de R$ 266 milhões aos cofres do clube.

Nos bastidores, a avaliação interna é de que uma eventual perda da Betano poderia provocar uma redução de aproximadamente 20% da receita anual do Flamengo.

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A preocupação se deve ao fato de o governo federal anunciar, em 25 de setembro de 2026, uma medida que prevê a proibição das apostas online e dos patrocínios de casas de apostas no Brasil. Diante da possibilidade de mudanças no mercado, o Flamengo passou a acompanhar de perto os desdobramentos regulatórios e seus possíveis efeitos sobre as receitas comerciais.

A Betano está entre as principais fontes de receita comercial do clube. Caso as casas de apostas deixem de operar ou investir no futebol brasileiro, o Flamengo terá de buscar novos parceiros para compensar uma eventual perda de receita.

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Nesse movimento, o clube também vem se aproximando de empresas de outros segmentos. Recentemente, João Adibe, CEO da Cimed, esteve na Gávea para uma reunião com a diretoria do Flamengo. A aproximação ocorre justamente em um momento no qual o clube pode precisar ampliar a presença de empresas de setores tradicionais em suas propriedades comerciais.

A Cimed já possui forte atuação no futebol brasileiro e também mantém parceria com a Seleção Brasileira. Diante do novo cenário envolvendo as casas de apostas, empresas de outros segmentos podem ganhar espaço nos principais ativos comerciais dos grandes clubes.

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Por enquanto, não há definição sobre uma eventual saída da Betano no espaço master da camisa do Flamengo. O contrato atual permanece válido até o fim de 2028, mas uma eventual mudança no ambiente regulatório pode alterar esse cenário.

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Valor próximo ao investimento em Paquetá

Para dimensionar o impacto, a perda anual projetada pelo Flamengo seria próxima ao valor desembolsado pelo clube na contratação de Lucas Paquetá, no início deste ano.

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O Rubro-Negro investiu cerca de R$ 260 milhões para contratar o meio-campista. A comparação ajuda a dimensionar o tamanho do impacto financeiro que o clube poderia enfrentar caso as mudanças no mercado de apostas se confirmem.

Paquetá grita na comemoração do primeiro gol do Flamengo sobre o Corinthians (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo/Divulgação)

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