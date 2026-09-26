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Veja os gols do Náutico contra o Sport pela Série B do Brasileiro

Clássico entre Náutico e Sport acontece neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília)

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
26/09/2026 17:53
Atualizado há 1 minutos
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Náutico x Sport
(Foto: Rafael Vieira/AGIF/Folhapress)

Náutico e Sport se enfrentam neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), pela 30ª rodada do Brasileirão Série B. Até o momento, o time da casa está vencendo a partida por 3 a 0, com gols de Vínicius, no primeiro tempo, e Jean Carlos e Gustavo Henrique, no segundo.

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Veja os gols do Náutico

Como chegam as equipes?

Náutico

O Náutico vive um momento turbulento, após a demissão do técnico Hélio dos Anjos, por conta da goleada por 3 a 0 sofrida para o Cuiabá. Na 14ª colocação, com 38 pontos, o Timbu conquistou duas vitórias nas últimas cinco rodadas, intercaladas com dois empates e uma derrota, enquanto busca um substituto no mercado e um novo lateral-esquerdo após a saída de Yuri Silva.

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Sport

Por outro lado, o Sport ocupa a 9ª posição, com 44 pontos, está a apenas três pontos do G-6, mantendo viva a briga pelo acesso. A equipe Rubro-Negra vem de vitória por 2 a 1 sobre o Juventude. Porém, o desempenho fora de casa é marcado por quatro derrotas consecutivas como visitante.

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