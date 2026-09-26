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Confusão marca final da Copa do Nordeste Sub-20; veja vídeo

Bahia ficou com o título após vencer o Fortaleza pelo placar de 2 a 0

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 17:27
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Final da Copa do Nordeste Sub-20 teve confusão
Final da Copa do Nordeste Sub-20 teve confusão entre Bahia e Fortaleza (Foto: Reprodução/CBF TV)

O segundo jogo da decisão da Copa do Nordeste Sub-20 de 2026, entre Bahia e Fortaleza, foi marcado por uma confusão nos primeiros minutos do segundo tempo na Arena de Feira de Santana, na Bahia. Após perder na ida pelo placar de 1 a 0, o Esquadrão de Aço venceu por 2 a 0 e ficou com o título da edição.

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O episódio lamentável na final da competição aconteceu aos 13 minutos da segunda etapa. Sidney, volante do Bahia, sofreu falta dura no meio-campo do centroavante Fidélis, do Leão do Pici.

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Depois disso, Meirelles, meia do Fortaleza, tentou levantar Sidney, que reclamava de dores no gramado, puxando pela camisa. O atacante Dyllan, então, deu um empurrão em Meirelles e jogou o adversário no gramado.

Na troca de empurrões, Dyllan e Kauã Rocha, zagueiro do Fortaleza, foram expulsos pelo árbitro Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE) após revisão no monitor do VAR, comandado por Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

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Já no apito final, houve um princípio de confusão durante a comemoração dos jogadores do Tricolor baiano, mas que foi rapidamente contornada por seguranças.

Final da Copa do Nordeste Sub-20 teve confusão
Final da Copa do Nordeste Sub-20 teve confusão entre Bahia e Fortaleza (Foto: Reprodução/CBF TV)

Bahia campeão da Copa do Nordeste

Derrotado na ida, em Fortaleza, por 1 a 0, o Bahia conquistou o título virando o placar agregado para 2 a 0 em Feira de Santana. Dyllan e Roger marcaram os gols do time comandado por Leonardo Calbes.

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A equipe conquista a taça pela segunda vez, 25 anos depois de conquistar a edição inaugural da competição, em 2001.

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