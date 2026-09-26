Confusão marca final da Copa do Nordeste Sub-20; veja vídeo
Bahia ficou com o título após vencer o Fortaleza pelo placar de 2 a 0
O segundo jogo da decisão da Copa do Nordeste Sub-20 de 2026, entre Bahia e Fortaleza, foi marcado por uma confusão nos primeiros minutos do segundo tempo na Arena de Feira de Santana, na Bahia. Após perder na ida pelo placar de 1 a 0, o Esquadrão de Aço venceu por 2 a 0 e ficou com o título da edição.
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O episódio lamentável na final da competição aconteceu aos 13 minutos da segunda etapa. Sidney, volante do Bahia, sofreu falta dura no meio-campo do centroavante Fidélis, do Leão do Pici.
Depois disso, Meirelles, meia do Fortaleza, tentou levantar Sidney, que reclamava de dores no gramado, puxando pela camisa. O atacante Dyllan, então, deu um empurrão em Meirelles e jogou o adversário no gramado.
Na troca de empurrões, Dyllan e Kauã Rocha, zagueiro do Fortaleza, foram expulsos pelo árbitro Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE) após revisão no monitor do VAR, comandado por Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).
Já no apito final, houve um princípio de confusão durante a comemoração dos jogadores do Tricolor baiano, mas que foi rapidamente contornada por seguranças.
Bahia campeão da Copa do Nordeste
Derrotado na ida, em Fortaleza, por 1 a 0, o Bahia conquistou o título virando o placar agregado para 2 a 0 em Feira de Santana. Dyllan e Roger marcaram os gols do time comandado por Leonardo Calbes.
A equipe conquista a taça pela segunda vez, 25 anos depois de conquistar a edição inaugural da competição, em 2001.
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