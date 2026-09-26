Ainda longe do CT Lonier devido à cessão ao Baltimore Ravens, o Botafogo treina de olho na retomada do calendário após a Data Fifa e deve ter retorno importante para o clássico com o Vasco, no dia 7 de outubro, no Nilton Santos. Matheus Martins voltou a treinar e pode ajudar o técnico Tite na sequência da temporada.

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Matheus Martins, que vinha sendo titular da equipe ao longo do ano, não atua desde a derrota para o Athletico-PR, no dia 24 de agosto. Ele havia sido liberado para assinar com o Dínamo Moscou, da Rússia, mas, assim como Gonzalo Plata, do Flamengo, foi reprovado nos exames médicos e retornou.

O jogador se reapresentou na primeira semana de setembro, mas não pôde atuar após avaliação do Núcleo de Saúde e Performance da SAF, que indicou necessidade de semanas para realizar trabalho de recondicionamento físico.

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Tite é o novo técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O atacante está à disposição de Tite desde antes da pausa, quando cumpriu o planejamento, mas não foi relacionado para o jogo contra o Mirassol, fora de casa, na estreia do novo treinador. O elenco recebeu folga de três dias, mas o jogador, assim como Tiquinho Soares, se reapresentou um dia antes para seguir o processo.

A tendência é que ele seja relacionado para o clássico com o Vasco, no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Botafogo tenta engrenar campanha de recuperação, com 35 pontos somados e 12º na tabela de classificação.