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Gustavo Scarpa detalha conversa com Dorival e Rafinha e explica negociação com o São Paulo

Meio-campista do Atlético-MG revela que conversou com comandante são-paulino e diretoria, mas optou por permanecer no Galo; entenda

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
27/09/2026 06:01
Supervisionado porAndré Carbone,
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Meio-campista Gustavo Scarpa.
Meio-campista Gustavo Scarpa - (Foto: Dan Costa /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 3008508

Em agosto desta temporada, São Paulo e Atlético-MG chegaram a negociar o empréstimo de Gustavo Scarpa para o Tricolor Paulista. As conversas avançaram e, em entrevista à TV Bandeirantes, o atleta revelou ter conversado com Dorival Júnior e com o diretor de futebol Rafinha, além de explicar por que o acordo não se concretizou.

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Segundo Gustavo Scarpa, as tratativas começaram a partir do interesse do próprio clube paulista. O meio-campista explicou a situação em que se encontrava na época, retornando de um período parado por lesão.

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— O Bracks até comentou que não tinha partido do Galo, mas que o São Paulo tinha se interessado. Eu cheguei a conversar com o Dorival, com o Rafinha. Expliquei para eles a minha situação, que estava voltando de cirurgia e o São Paulo estava precisando de uma resposta imediata. Enfim, para um cara que está voltando de cirurgia, a gente nunca sabe como vai ser — declarou o jogador.

O atleta passou por uma artroscopia no joelho direito nos últimos meses e ficou sem atuar desde maio. Além disso, enfrentou um edema no adutor da coxa direita e só voltou aos gramados com a camisa do Galo no dia 29 de agosto, contra o Vitória, pela 25ª rodada do Brasileirão.

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Dorival Júnior durante treinamento do São Paulo durante a Data Fifa.
Dorival Júnior durante treinamento do São Paulo durante a Data Fifa - (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O motivo para a negociação não avançar

Mesmo com as conversas em estágio avançado, Gustavo Scarpa não desembarcou no Morumbi. De acordo com o jogador, o fator determinante foi o seu desejo de permanecer no Atlético-MG e a convicção de que ainda pode ser útil ao clube mineiro.

— Mas o principal motivo mesmo foi porque eu acredito no meu potencial e acredito que consigo dar a volta por cima e recuperar o meu espaço no Galo. Mesmo com poucos minutos, nestes últimos jogos eu já pude mostrar um pouco do meu valor. Sei da minha capacidade, do meu potencial e que meu tempo com a camisa do Galo ainda não terminou. Mas foi uma tratativa muito respeitosa, muito tranquila — completou.

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