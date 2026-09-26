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Atlético Nacional e Chapecoense empatam no 'Jogo da Amizade Eterna'

Amistoso em Medellín marcou os 10 anos do acidente aéreo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 19:58
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadores do Atlético Nacional e Chapecoense durante jogo da amizade eterna
Jogadores do Atlético Nacional e Chapecoense durante jogo da amizade eterna (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

Atlético Nacional e Chapecoense empataram em 1 a 1 neste sábado, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. O amistoso, batizado de "Jogo da Amizade Eterna", foi marcado por homenagens às vítimas do acidente aéreo que matou 71 pessoas em 29 de novembro de 2016 e reforçou a relação construída entre os dois clubes após a tragédia.

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Primeiro tempo

O duelo começou em clima de muita emoção no Atanasio Girardot. Antes do apito inicial, os presidentes de Atlético Nacional e Chapecoense trocaram presentes para simbolizar a amizade entre as equipes.

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Aos 10 minutos, a partida foi paralisada em referência aos 10 anos da tragédia. Torcedores e jogadores participaram da homenagem, com aplausos no estádio em memória das vítimas.

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Com a bola rolando novamente, a Chapecoense conseguiu abrir o placar. Yago Felipe cobrou falta com categoria e marcou um belo gol para colocar o time brasileiro em vantagem. A resposta do Atlético Nacional foi imediata. No minuto seguinte, Benítez aproveitou a oportunidade e deixou tudo igual, estabelecendo o 1 a 1.

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Yago Felipe comemorando gol marcado em jogo da amizade
Yago Felipe comemorando gol marcado em jogo da amizade (Foto: aime SALDARRIAGA / AFP)

Segundo tempo

Na segunda etapa, o ritmo diminuiu e as equipes tiveram mais dificuldades para criar oportunidades claras de gol. O caráter especial do amistoso permaneceu como principal destaque da partida, com novos momentos de celebração entre jogadores, torcedores e integrantes dos dois clubes.

Sem novas bolas na rede, Atlético Nacional e Chapecoense terminaram o "Jogo da Amizade Eterna" empatados em 1 a 1. Mais do que o resultado, o encontro em Medellín serviu para relembrar as vítimas da tragédia e celebrar a amizade construída entre os clubes ao longo dos últimos anos.

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O meio-campista do Atlético Nacional, camisa 33, Hugo Benítez (embaixo), comemora após marcar um gol durante um amistoso entre o Atlético Nacional da Colômbia e a Chapecoense do Brasil, às vésperas do décimo aniversário do acidente, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia, em 26 de setembro de 2026.
O meio-campista do Atlético Nacional, camisa 33, Hugo Benítez (embaixo), comemora após marcar um gol durante um amistoso entre o Atlético Nacional da Colômbia e a Chapecoense do Brasil, às vésperas do décimo aniversário do acidente, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia, em 26 de setembro de 2026. (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

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