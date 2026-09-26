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São Paulo perde titular para clássico contra o Santos pelo Brasileirão

CBF nega pedido de liberação antecipada do meio-campista, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20; entenda

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
26/09/2026 16:48
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Equipe do São Paulo reunida
Equipe do São Paulo reunida - (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

O São Paulo teve o pedido negado pela CBF para contar com o meio-campista Djhordney no clássico contra o Santos, na próxima sexta-feira (2), às 20h (de Brasília). A entidade recusou a liberação antecipada do atleta. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Lance!.

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O volante foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, que disputará uma série de amistosos na Espanha. O Brasil enfrenta a Dinamarca nesta segunda-feira (28), os Estados Unidos na quinta-feira (1) e o México no dia 4 de outubro.

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Djhordney durante o clássico contra o Palmeiras.
Djhordney durante o clássico contra o Palmeiras - (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)<br><br>

Meio-campista em alta no São Paulo

Djhordney vem ganhando espaço no time são-paulino nas últimas partidas. Nos três jogos mais recentes, o volante foi titular diante de Palmeiras e Internacional, pelo Brasileirão, além de ter entrado no intervalo do empate com o Boca Juniors.

O bom momento no clube acontece paralelamente à presença do jovem na Seleção Sub-20. Djhordney foi chamado pelo técnico Paulo Victor para os três compromissos na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na região de Múrcia, como parte da preparação para o Sul-Americano da categoria, previsto para janeiro de 2027.

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Por se tratar de um período de Data Fifa, o São Paulo é obrigado a ceder seus atletas convocados. O clube tentou negociar a liberação antecipada após o primeiro amistoso contra a Dinamarca para que o jogador retornasse a tempo de ser relacionado para o San-São, mas a solicitação foi vetada pela CBF

Próximos compromissos do Tricolor

O São Paulo volta a campo somente no dia 2 de outubro, contra o Santos, em confronto válido pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida foi remarcada devido à presença do Peixe nos playoffs da Sul-Americana. O duelo está marcado para as 20h (de Brasília), no Morumbis.

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Depois, o Tricolor vai a Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão, no dia 7 de outubro.

Dorival Júnior durante treinamento do São Paulo durante a Data Fifa.
Dorival Júnior durante treinamento do São Paulo durante a Data Fifa - (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
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