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Possível saída da Sportingbet pode colocar em risco receita equivalente ao investimento do Vasco na janela

Contrato máster poderia render até R$ 165 milhões ao clube até dezembro de 2027

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 05:11
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Camisas do Vasco estendidas no gramado com logo da Sportingbet
Vasco anuncia Sportingbet como nova patrocinadora máster (Foto: Divulgação / Vasco)

Se a medida anunciada pelo governo federal contra as apostas online resultar na saída da Sportingbet do Vasco, o clube poderá perder uma fonte de receita de peso justamente depois de realizar uma janela de transferência com muitos investimentos. O contrato, oficializado em julho, previa vínculo até dezembro de 2027 e poderia alcançar cerca de R$ 165 milhões (€ 28 milhões), caso metas e bônus fossem atingidos.

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A eventual perda ganha dimensão quando colocada lado a lado com os investimentos feitos pelo Vasco na última janela de transferências. Somadas as principais operações, o clube assumiu compromissos que podem chegar a aproximadamente € 29 milhões, dependendo do cumprimento de cláusulas e da ativação de obrigações previstas nos contratos.

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A comparação não significa que o dinheiro do patrocínio seria necessariamente utilizado para pagar as contratações, nem que os valores tenham sido desembolsados integralmente de uma vez. Ela serve para dimensionar o tamanho que uma eventual perda da principal propriedade comercial da camisa poderia representar dentro do planejamento financeiro do futebol.

Um contrato que poderia chegar a R$ 165 milhões

O Vasco anunciou a Sportingbet como sua nova patrocinadora máster em 25 de julho, encerrando um período de aproximadamente sete meses sem uma marca no espaço mais nobre da camisa após a saída da Betfair.

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O acordo previa uma remuneração fixa anual estimada na faixa de R$ 25 milhões para o segundo semestre de 2026 e R$ 35 milhões para 2027, além de mecanismos de bonificação e metas. Considerando todas as possibilidades previstas, o contrato poderia chegar a aproximadamente R$ 165 milhões até dezembro de 2027.

É justamente esse valor potencial que passa a ser colocado em perspectiva diante da nova medida anunciada pelo governo. Por isso, o cenário mais adequado é falar em possível perda de receita, e não em um prejuízo já concretizado.

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O tamanho da conta em relação à janela

Na última janela, o Vasco fez investimentos relevantes para reforçar o elenco. Os valores para as principais operações foram:

  1. Alan Lescano: € 6,45 milhões;
  2. Santiago Sosa: € 6,8 milhões;
  3. Facundo Colidio: € 3,9 milhões;
  4. Bruno Duarte: € 2 milhões;
  5. Gabriel Pereira: € 1,5 milhão pelo empréstimo;
  6. Paulinho: chegou sem custo de transferência.
Nova contratação vascaína custou cerca de 7 milhões de dólares (Foto: Divulgação/Vascodagama)
Nova contratação vascaína custou cerca de 6,5 milhões de euros (Foto: Divulgação/Vascodagama)

Somadas, as cinco primeiras operações representam aproximadamente € 20,7 milhões em valores inicialmente considerados.

O número, porém, pode crescer. No caso de Gabriel Pereira, por exemplo, existem condições contratuais relacionadas à permanência definitiva do jogador. Além disso, outras negociações possuem bônus e metas que podem elevar o custo final.

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No cenário mais amplo considerado, os compromissos relacionados aos reforços podem chegar a aproximadamente € 29,8 milhões. O teto estimado do contrato com a Sportingbet, de € 28 milhões, é praticamente equivalente ao valor que a última janela pode chegar.

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Sete meses para encontrar um patrocinador

A situação ganha um componente adicional porque o Vasco já havia passado por um longo período sem patrocinador máster. Depois da saída da Betfair, no fim de 2025, o clube optou por não aceitar imediatamente propostas consideradas abaixo do patamar desejado. A estratégia era reposicionar comercialmente a propriedade e buscar um acordo mais próximo dos valores praticados pelos principais clubes brasileiros.

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