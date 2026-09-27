Possível saída da Sportingbet pode colocar em risco receita equivalente ao investimento do Vasco na janela
Contrato máster poderia render até R$ 165 milhões ao clube até dezembro de 2027
Se a medida anunciada pelo governo federal contra as apostas online resultar na saída da Sportingbet do Vasco, o clube poderá perder uma fonte de receita de peso justamente depois de realizar uma janela de transferência com muitos investimentos. O contrato, oficializado em julho, previa vínculo até dezembro de 2027 e poderia alcançar cerca de R$ 165 milhões (€ 28 milhões), caso metas e bônus fossem atingidos.
➡️ Qual o valor da proposta de Marcos Lamacchia pela SAF do Vasco?
A eventual perda ganha dimensão quando colocada lado a lado com os investimentos feitos pelo Vasco na última janela de transferências. Somadas as principais operações, o clube assumiu compromissos que podem chegar a aproximadamente € 29 milhões, dependendo do cumprimento de cláusulas e da ativação de obrigações previstas nos contratos.
A comparação não significa que o dinheiro do patrocínio seria necessariamente utilizado para pagar as contratações, nem que os valores tenham sido desembolsados integralmente de uma vez. Ela serve para dimensionar o tamanho que uma eventual perda da principal propriedade comercial da camisa poderia representar dentro do planejamento financeiro do futebol.
Um contrato que poderia chegar a R$ 165 milhões
O Vasco anunciou a Sportingbet como sua nova patrocinadora máster em 25 de julho, encerrando um período de aproximadamente sete meses sem uma marca no espaço mais nobre da camisa após a saída da Betfair.
O acordo previa uma remuneração fixa anual estimada na faixa de R$ 25 milhões para o segundo semestre de 2026 e R$ 35 milhões para 2027, além de mecanismos de bonificação e metas. Considerando todas as possibilidades previstas, o contrato poderia chegar a aproximadamente R$ 165 milhões até dezembro de 2027.
É justamente esse valor potencial que passa a ser colocado em perspectiva diante da nova medida anunciada pelo governo. Por isso, o cenário mais adequado é falar em possível perda de receita, e não em um prejuízo já concretizado.
➡️ Bastidores: Lamacchia vence leilão, mas petição surpreende o Vasco
O tamanho da conta em relação à janela
Na última janela, o Vasco fez investimentos relevantes para reforçar o elenco. Os valores para as principais operações foram:
- Alan Lescano: € 6,45 milhões;
- Santiago Sosa: € 6,8 milhões;
- Facundo Colidio: € 3,9 milhões;
- Bruno Duarte: € 2 milhões;
- Gabriel Pereira: € 1,5 milhão pelo empréstimo;
- Paulinho: chegou sem custo de transferência.
Somadas, as cinco primeiras operações representam aproximadamente € 20,7 milhões em valores inicialmente considerados.
O número, porém, pode crescer. No caso de Gabriel Pereira, por exemplo, existem condições contratuais relacionadas à permanência definitiva do jogador. Além disso, outras negociações possuem bônus e metas que podem elevar o custo final.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
No cenário mais amplo considerado, os compromissos relacionados aos reforços podem chegar a aproximadamente € 29,8 milhões. O teto estimado do contrato com a Sportingbet, de € 28 milhões, é praticamente equivalente ao valor que a última janela pode chegar.
Sete meses para encontrar um patrocinador
A situação ganha um componente adicional porque o Vasco já havia passado por um longo período sem patrocinador máster. Depois da saída da Betfair, no fim de 2025, o clube optou por não aceitar imediatamente propostas consideradas abaixo do patamar desejado. A estratégia era reposicionar comercialmente a propriedade e buscar um acordo mais próximo dos valores praticados pelos principais clubes brasileiros.
📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Vasco
Vasco libera contrato da SAF com empresa de Lamacchia para análise do Conselho DeliberativoHá 11 horas
Futebol Nacional
Lamacchia no Vasco: veja os aportes iniciais de outras SAFsHá 15 horas
Futebol Nacional
Fim das bets: veja o peso dos patrocínios nas folhas salariais dos clubesHá 18 horas
Vasco
Qual o valor da proposta de Marcos Lamacchia pela SAF do Vasco?Há 1 dia
Vasco
Quando a Almirante S.A. assume a SAF do Vasco? Veja os próximos passosHá 1 dia
Vasco
Bastidores: Lamacchia vence leilão, mas petição surpreende o VascoHá 1 dia
Mais LANCE!