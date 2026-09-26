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Real Madruga e Jardim Verônia disputam título da Super Copa Pioneer

Duelo acontece neste domingo (27), às 13h, na Arena Inamar, em Diadema, com ingressos esgotados

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
26/09/2026 19:09
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Taça da competição
Real Madruga e Jardim Verônia disputam a final da décima edição da Super Copa Pioneer (Foto: Iago Rodrigues)

A final da décima edição da Super Copa Pioneer será disputada neste domingo (27), às 13h, na Arena Inamar, em Diadema-SP. Real Madruga, de Taboão da Serra-SP, e Jardim Verônia, da Zona Leste de São Paulo, entram em campo pelo título da competição. Os nove mil ingressos para decisão estão esgotados. 

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Ambas as equipes buscam seu primeiro título da Super Copa Pioneer. Para alcançar este feito, o Real Madruga conta com um elenco de craques da várzea, como Thyago Costa, conhecido como o goleiro artilheiro, Brinquinho e Allef. 

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Jonatan Guerreiro, do Real Madruga
Jonatan Guerreiro, do Real Madruga, de Taboão da Serra-SP (Foto: Iago Rodrigues)

O Jardim Verônia buscou o reforço de Mendes, craque que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025 com a camisa do Avaí. O elenco tem nomes renomados da várzea como Romarinho, Igão e Caio Henrique. 

Organizador da maior competição de futebol de várzea do Brasil, Sergio Pioneer espera uma grande festa nas arquibancadas e um jogo digno do tamanho da Super Copa Pioneer.

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— A Copa tem crescido a cada ano e essa final promete muito. Esperamos duas torcidas bem participativas. Os ingressos estão esgotados, e isso é muito gratificante para nós. O jogo será quente, os dois times querem marcar o nome na história da Copa. Estamos ansiosos para que a bola role — compartilhou Sergio Pioneer.

Atacante Nunes em partida pelo Taboão da Serra-SP
Nunes, atacante do Jardim Verônia, da Zona Leste de São Paulo (Foto: Iago Rodrigues)

Premiação da Super Copa Pioneer

O vencedor da Super Copa Pioneer leva para casa a premiação de R$ 150 mil. O vice-campeão ficará com R$ 50 mil. O campeão pode chegar a R$ 200 mil com prêmios de patrocinadores e, ao todo, a competição soma R$ 300 mil em prêmios.

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