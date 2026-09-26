Vasco libera contrato da SAF com empresa de Lamacchia para análise do Conselho Deliberativo
Conselheiros receberam neste sábado o Memorando de Entendimentos da proposta da Almirante S.A
O Vasco informou neste sábado (26) que os membros do Conselho Deliberativo receberam acesso ao Memorando de Entendimentos (MoU) referente à operação envolvendo a Vasco da Gama SAF, dentro do chamado Projeto Caravela. O documento foi disponibilizado em um ambiente virtual para consulta dos conselheiros.
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O Conselho Deliberativo do clube é formado por 167 membros e atualmente é presidido por João Riche. O próximo passo será a análise da proposta e do contrato apresentado pela Almirante S.A., empresa do empresário Marcos Lamacchia.
Após o período de análise, o presidente do Conselho deverá convocar uma reunião para que os conselheiros deliberem sobre a operação. A aprovação do Conselho Deliberativo é necessária para que o processo avance para a etapa seguinte. Caso a proposta não seja aprovada na primeira votação, o rito prevê outras duas oportunidades para que os conselheiros voltem a analisar a operação.
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Se houver aprovação, a proposta será encaminhada para a Assembleia Geral do Vasco. Nessa fase, os sócios estatutários terão a responsabilidade de aprovar ou rejeitar a operação. Diferentemente do Conselho Deliberativo, a Assembleia Geral terá apenas uma votação, cujo resultado será definitivo dentro do processo interno do clube.
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A transferência efetiva do controle da SAF para a Almirante S.A. ainda não tem uma data definida. Antes disso, será necessário concluir os procedimentos judiciais relacionados à arrematação e aos ativos, além de cumprir todas as etapas de aprovação dentro do Vasco.
Após o leilão realizado na sexta-feira (25), o presidente Pedrinho afirmou que as etapas serão conduzidas com cuidado e transparência, mas defendeu celeridade na convocação do Conselho Deliberativo.
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Já Mario Junqueira, sócio da Almirante S.A., afirmou que o grupo aguarda a definição do Conselho para avançar na preparação da nova administração da SAF.
- Neste primeiro momento, há o trâmite legal. Teremos os autos de arrematação e a questão dos ativos, mas precisamos dos conselheiros agora. Depois que o Conselho aprovar e tivermos essa definição, faremos o trabalho de administração do Vasco - afirmou.
A proposta prevê a aquisição de 90% da SAF do Vasco pela Almirante S.A. por cerca de R$ 4 bilhões. Segundo apuração do Lance!, existe internamente a expectativa de aprovação da operação nas duas instâncias do clube.
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