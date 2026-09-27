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Arias assume a 10 da Colômbia: destaque no Palmeiras herda número de James Rodríguez e substitui ídolo do país

'Faz qualquer treinador melhor', disse Abel Ferreira sobre o atacante, que estreou a camisa de um dos maiores ídolos colombianos na Data Fifa

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
27/09/2026 12:10
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Arias, do Palmeiras, comemora gol pela Colômbia
Arias, do Palmeiras, comemora gol pela Colômbia (Foto: REUTERS/Bernadett Szabo)

A Seleção da Colômbia tem um novo camisa 10: Jhon Arias. O atacante do Palmeiras foi o escolhido pelo técnico Néstor Lorenzo para herdar o número que pertencia ao ídolo James Rodríguez. Neste sábado (26), no empate por 1 a 1 contra o México, em amistoso válido pela Data Fifa, o atleta do Alviverde estreou a nova numeração na equipe.

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Arias estreou na seleção principal da Colômbia em julho de 2022, em amistoso contra a Arábia Saudita. Desde então, o atacante acumula 43 jogos, sete gols e quatro assistências. Na Copa do Mundo, o jogador teve papel decisivo ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre os Estados Unidos, garantindo a classificação colombiana para as oitavas de final da competição.

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John Arias com a camisa 10 da Colômbia.
John Arias com a camisa 10 da Colômbia - (Foto: divulgação / X / Seleção da Colômbia)

O momento de Jhon Arias no Palmeiras

Contratado em fevereiro deste ano pelo Palmeiras, o colombiano se tornou a segunda contratação mais cara da história do clube alviverde, avaliada em 25 milhões de euros. Desde sua chegada, o atacante soma 41 jogos, oito gols e seis assistências, firmando-se como peça fundamental na engrenagem tática do técnico Abel Ferreira.

O comandante português rasgou elogios ao atacante recentemente, após a classificação sobre o Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Abel destacou o comprometimento tático e físico do colombiano:

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— Esse é aquele jogador que torna qualquer treinador no mundo melhor. Nos ajuda muito no aspecto ofensivo que todos nós gostamos, mas o que mais me impressiona nele não é só o ofensivo, é o que corre para trás para ajudar a equipe — afirmou Abel.

Herança de James Rodríguez, ídolo de uma era

Arias assume o número mais emblemático da Colômbia após a marcante passagem de James Rodríguez com a camisa 10. James iniciou sua trajetória na seleção principal em 2011 e atingiu o auge da carreira no Brasil, na Copa de 2014, quando levou a chuteira de ouro como artilheiro (seis gols) e marcou o gol mais bonito do torneio diante do Uruguai.

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No total, James somou 131 partidas por Los Cafeteros, com 32 gols e 37 assistências. Presente em três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2026), tendo sido capitão na última, o meia atuou por gigantes como Real Madrid e pelo São Paulo, tornando-se um dos personagens centrais do futebol colombiano na última década.

James Rodriguez durante a Copa do Mundo no Brasil de 2014.
James Rodriguez durante a Copa do Mundo no Brasil de 2014 - (Divulgação/Conmebol)

Valderrama: a referência histórica do número 10

Ao vestir a 10, Arias também se conecta à história de Carlos "El Pibe" Valderrama, um dos maiores nomes do futebol sul-americano. Valderrama defendeu a Colômbia entre os anos 80 e 90, disputando três Copas do Mundo (1990, 1994 e 1998) e cinco edições da Copa América, acumulando 111 partidas e 11 gols.

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Eleito o melhor jogador da América do Sul em 1987 e 1993, Valderrama foi incluído em 2004 na lista dos 125 melhores jogadores vivos da história, elaborada por Pelé a pedido da Fifa.

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