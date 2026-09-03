Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Perspectivas para o Cruzeiro: o impacto das eliminações no planejamento do clube

A equipe terá apenas o Campeonato Brasileiro em disputa até o fim do ano

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
03/09/2026 06:15
Favorite o Lance! no Google
Pedrinho, Pedro Junio e Artur Jorge
Pedrinho, Pedro Junio e Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com a eliminação na Copa do Brasil na última terça-feira (1º), o Cruzeiro terá impactos no restante da temporada que vão além da frustração. Sem chances reais de título, o clube deve ter queda na renda e no engajamento do torcedor.

Sem copas a disputar, o time comandado por Artur Jorge terá apenas 13 partidas na temporada, sendo seis delas no Mineirão.

Queda no engajamento da torcida do Cruzeiro

Sensação do futebol brasileiro na segunda parte do primeiro semestre, o Cruzeiro encerrou o primeiro turno com a quarta maior média de público do Campeonato Brasileiro. Em dez jogos, a Raposa levou 278 mil torcedores ao Mineirão, média de 27 mil pessoas por partida, atrás apenas de Flamengo, Corinthians e Bahia.

continua após a publicidade

Depois da pausa para a Copa do Mundo, o pior público que a Raposa teve no Gigante da Pampulha foi de 32.402, contra a Chapecoense, e a pior renda no mesmo jogo, com R$ 1.642.521,00. Nesse recorte, a média de público foi de 47.163,83 torcedores, com renda de R$ 3.008.654,75. Entretanto, com a impossibilidade de títulos, é provável que esses números caiam significativamente.

  1. Cruzeiro x Atlético-MG - Público: 59.225/ Renda: R$ 4.917.351,00
  2. Cruzeiro x Flamengo - Público: 34.166/ Renda: R$ 2.021.735,50
  3. Cruzeiro x Flamengo - Público: 60.046/ Renda: 5.009.250,50
  4. Cruzeiro x Mirassol - Público: 57.850/ Renda: 2.320.640,00
  5. Cruzeiro x Chapecoense - Público: 32.402/ Renda: R$ 1.642.521,00
  6. Cruzeiro x Botafogo - Público: 39.294/ Renda: 2.140.430, 50

Premiações menores em 2025 do que em 2026?

Na última temporada, o Cruzeiro acumulou R$ 69,4 milhões em premiações. R$ 20.616.750,00 desse montante vieram pela campanha na Copa do Brasil, onde a equipe chegou à semifinal.

continua após a publicidade

Com a eliminação na competição nacional, a premiação celeste será de R$ 9 milhões. Na Libertadores, foram cerca de R$ 16,93 milhões.

Pedro Junio na sala de imprensa da Toca II
Pedro Junio na sala de imprensa da Toca II (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Cruzeiro vai atrás de 'obrigação' em 2026

Eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores, restou ao Cruzeiro apenas o mesmo sonho de 2025: a classificação para a Libertadores. Porém, diferente do que ocorreu com Leonardo Jardim, nesta temporada a vaga direta na competição é considerada obrigação.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Segundo dados da UFMG, a Raposa segue viva na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. No entanto, a probabilidade é de apenas 0,86%.

Em pronunciamento antes da entrevista coletiva de Artur Jorge após a eliminação, o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, fez forte desabafo e citou a classificação para a fase de grupos da Libertadores como obrigação.

continua após a publicidade

– A gente tem obrigação com o nosso torcedor de conseguir a vaga para Libertadores, como nosso objetivo restante de temporada. Aqui a gente não aponta dedo para jogador ou para treinador ou pra ninguém do staff, porque quando perde o Cruzeiro, perdem todos, e quando ganha é todo mundo. Então juntos a gente vai sair dessa situação – pontuou o dirigente.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Romero na zona mista da Arena MRV

Cruzeiro

Romero cobra autocrítica após eliminação do Cruzeiro

Há 8 horas
Artur Jorge pensativo no Mineirão

Cruzeiro

Cruzeiro vive crise criativa na temporada; veja estatísticas

Há 10 horas
Gabigol pelo Cruzeiro

Cruzeiro

Gabigol fala sobre possível retorno ao Cruzeiro: 'Ainda acho que pode dar certo'

Há 12 horas
Artur Jorge na área técnica da Arena MRV

Cruzeiro

ANÁLISE: Tripla alteração ofusca atuação ruim do Cruzeiro em eliminação para o Atlético-MG

Há 18 horas
Cruzeiro abriu o placar, mas sofreu a virada no segundo tempo (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Dublador revela provocação de Kaio Jorge em Atlético x Cruzeiro

Há 18 horas
Artur Jorge na Arena MRV

Cruzeiro

Após eliminação do Cruzeiro, Artur Jorge tem conta nas redes sociais suspensa temporariamente

Há 19 horas
Mais LANCE!
Provocação de Alexsander a Kaio Jorge viralizou rapidamente nas redes sociais (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Atitude de Alexsander com Kaio Jorge viraliza: 'Futebol raiz'

Decisão de Raphael Claus é fortemente contestada nas redes sociais por torcedores (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Decisão de Claus irrita torcedores em Atlético-MG x Cruzeiro

Vic Albuquerque olha para cima sorrindo

Como foram os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Artur Jorge na Arena MRV

Cruzeiro perde chances de títulos em 2026 e foca em 'obrigação'

Matheus Pereira na zona mista na Arena MRV

Matheus Pereira lamenta eliminação do Cruzeiro e não vê 'crise criativa'

Pedro Junio (reprodução)

Diretor do Cruzeiro se desculpa com torcida, cobra reação e promete vaga na Libertadores

Fred, do Atlético-MG, comemorando

Atlético-MG provoca Cruzeiro após classificação na Copa do Brasil: 'Freguês'

Artur Jorge em coletiva na Arena MRV

Artur Jorge explica alterações em Atlético-MG x Cruzeiro

Artur Jorge no banco do Cruzeiro

Torcedores do Cruzeiro mandam recado para Artur Jorge após eliminação

Fred em Atlético x Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Dê suas notas: avalie as atuações em Cruzeiro x Atlético-MG

Fred em Atlético x Cruzeiro

Fred marca, Atlético-MG vence Cruzeiro de virada e avança na Copa do Brasil

Raphael Claus cercado de jogadores do Atlético-MG e Cruzeiro

Decisão de Raphael Claus em Atlético-MG x Cruzeiro repercute: 'Eu sabia'

Kaio Jorge, do Cruzeiro, comemorando gol contra o Atlético-MG

Atitude de Kaio Jorge após marcar no Atlético viraliza: 'Vai envelhecer mal'