Com a eliminação na Copa do Brasil na última terça-feira (1º), o Cruzeiro terá impactos no restante da temporada que vão além da frustração. Sem chances reais de título, o clube deve ter queda na renda e no engajamento do torcedor.

Sem copas a disputar, o time comandado por Artur Jorge terá apenas 13 partidas na temporada, sendo seis delas no Mineirão.

Queda no engajamento da torcida do Cruzeiro

Sensação do futebol brasileiro na segunda parte do primeiro semestre, o Cruzeiro encerrou o primeiro turno com a quarta maior média de público do Campeonato Brasileiro. Em dez jogos, a Raposa levou 278 mil torcedores ao Mineirão, média de 27 mil pessoas por partida, atrás apenas de Flamengo, Corinthians e Bahia.

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Depois da pausa para a Copa do Mundo, o pior público que a Raposa teve no Gigante da Pampulha foi de 32.402, contra a Chapecoense, e a pior renda no mesmo jogo, com R$ 1.642.521,00. Nesse recorte, a média de público foi de 47.163,83 torcedores, com renda de R$ 3.008.654,75. Entretanto, com a impossibilidade de títulos, é provável que esses números caiam significativamente.

Cruzeiro x Atlético-MG - Público: 59.225/ Renda: R$ 4.917.351,00 Cruzeiro x Flamengo - Público: 34.166/ Renda: R$ 2.021.735,50 Cruzeiro x Flamengo - Público: 60.046/ Renda: 5.009.250,50 Cruzeiro x Mirassol - Público: 57.850/ Renda: 2.320.640,00 Cruzeiro x Chapecoense - Público: 32.402/ Renda: R$ 1.642.521,00 Cruzeiro x Botafogo - Público: 39.294/ Renda: 2.140.430, 50

Premiações menores em 2025 do que em 2026?

Na última temporada, o Cruzeiro acumulou R$ 69,4 milhões em premiações. R$ 20.616.750,00 desse montante vieram pela campanha na Copa do Brasil, onde a equipe chegou à semifinal.

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Com a eliminação na competição nacional, a premiação celeste será de R$ 9 milhões. Na Libertadores, foram cerca de R$ 16,93 milhões.

Pedro Junio na sala de imprensa da Toca II (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Cruzeiro vai atrás de 'obrigação' em 2026

Eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores, restou ao Cruzeiro apenas o mesmo sonho de 2025: a classificação para a Libertadores. Porém, diferente do que ocorreu com Leonardo Jardim, nesta temporada a vaga direta na competição é considerada obrigação.

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Segundo dados da UFMG, a Raposa segue viva na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. No entanto, a probabilidade é de apenas 0,86%.

Em pronunciamento antes da entrevista coletiva de Artur Jorge após a eliminação, o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, fez forte desabafo e citou a classificação para a fase de grupos da Libertadores como obrigação.

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– A gente tem obrigação com o nosso torcedor de conseguir a vaga para Libertadores, como nosso objetivo restante de temporada. Aqui a gente não aponta dedo para jogador ou para treinador ou pra ninguém do staff, porque quando perde o Cruzeiro, perdem todos, e quando ganha é todo mundo. Então juntos a gente vai sair dessa situação – pontuou o dirigente.

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