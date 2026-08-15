Palmeiras busca reação no Brasileirão em meio a oscilações na temporada e problemas no time Com a sombra do Flamengo na segunda posição, Verdão encara o Fluminense em busca de abrir gordura na ponta da tabela

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Apesar de líder do Brasileirão e vivo nas duas competições de mata-mata que ainda estão em disputa no calendário nacional, o Palmeiras não pode vacilar nesta altura do campeonato e, portanto, não deve poupar muitos titulares contra o Fluminense, neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, só para priorizar o jogo decisivo da Libertadores na próxima semana.

➡️ Vitor Roque busca recuperar ritmo e encerrar longo jejum de gols no Palmeiras

A liderança não está tão confortável, já que a diferença para o vice-líder Flamengo, tem um jogo a menos, é de seis pontos. Portanto, um vacilo nesta 23ª rodada do Nacional pode custar caro ao time comandado por Abel Ferreira. O time vem de uma derrota com classificação na Copa do Brasil, um empate no Brasileiro e outro na Libertadores.

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O treinador português, aliás, falou na última entrevista coletiva que não vai abdicar de nenhuma competição, ou seja, vai lutar com força máxima em todas. Sendo assim, apenas algumas mudanças pontuais na defesa devem acontecer, como a saída de Barboza, que deve ser poupado depois de deixar o Nubank Parque mancando no meio da semana, e os retornos de Bruno Fuchs e Gustavo Gómez.

A lateral direita do Palmeiras tem sido um problema. Khellven tem uma lesão na coxa direita, enquanto Giay não vem com bom rendimento no setor. Diante do Cerro Porteño, pelas oitavas de final da Libertadores, o argentino ficou no banco de reservas, enquanto Abel Ferreira optou por uma escalação diferente, deixando Allan na direita.

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No gol, Carlos Miguel tem status de titular, apesar de ter falhado na última partida contra os paraguaios e em alguns outros jogos pontuais. A tendência é que ele permaneça no time neste momento e retome a confiança neste segundo semestre de temporada.

O centroavante Vitor Roque, por sua vez, deve ser mantido na equipe ao lado de Flaco López. Apesar do jejum de gols e de ainda estar em busca de seu melhor ritmo de jogo, o camisa 9 é peça importante do time e vem ganhando mais minutagem em campo após retornar de cirurgia no tornozelo esquerdo.

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➡️ Escalação: Palmeiras finaliza preparação para encarar o Fluminense e pode ter mudanças

Desempenho do Palmeiras fora de casa

Se no Nubank Parque o Palmeiras tem tropeçado em alguns jogos depois da pausa para a Copa do Mundo, fora de casa o desempenho da equipe tem sido melhor. No Brasileirão, goleou o Vitória por 4 a 0 e fez 3 a 1 no Coritiba. Antes da Copa do Mundo, ainda venceu o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã.

Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Emiliano Martínez), Gustavo Gómez e Murilo; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.

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